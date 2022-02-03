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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موسيماني يحفز معلول وديانج: لديكما فرصة لتعويض ما حدث في الكاميرون

صدى البلد

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "حرص الجنوب افريقي  بيتسو موسيماني الدير الفني للأهلي علي عقد جلسة تحفيزية عبر الفيديو كوانفرس مع  الثنائي علي معلول واليوديانج  في ظل وجوده بالعزل الصحي بعد إصابته بالكورونا".

وواصل: "جاءت الجلسة  مع اللاعبان من أجل احتوائهما نفسياً بعد خروج منتخباتهما من بطولة الأمم الافريقية  ومغادرة الكاميرون".

وتابع: "شدد المدير الفني علي اللاعبان بضرورة نسيان بطولة افريقيا وأنها اصبحت في الماضي ولابد من التركيز في المستقبل وتحقيق انجاز مع الفريق لتعويضهم خروج منتخباتهما من البطولة ولابد من نسيان الخسارة في الكاميرون".

ووأكمل: "أكد موسيماني للثنائي أن الحياة لن تقف عند تلك البطولة سوف  يتعرضوا للعديد من الامور الصعبة مع الكرة والتي تكون في بعض الأحيان غير عادلة علي الأطلاق ".

وطالب الجنوب افريقي من اللاعبان بضرورة التركيز في مواجهة مونتيري المكسيكي لانها تحتاج اليهما كلاعبين خبرات في الفريق ولابد من القيام بأدوارهم مع زملائهم لتقديم أفضل مستوي لهم في مونديال الاندية.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بسبب وجوده في العزل بغرفته لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية.

وحرص موسيماني على محاضرة اللاعبين بالفيديو (عبر فيديو كونفرانس) لشرح العديد من النقاط الفنية، وكذلك عرض فيديوهات خططية وأخرى لفريق إف سي مونتيري بطل المكسيك.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين عبر الفيديو كونفرانس قبل التحرك إلى ملعب المران، الذي يقوده اليوم الكابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق في ظل غياب المدير الفني.

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