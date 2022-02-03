أول تعليق من صامويل إيتو على أزمة تصريحات الحرب الأخيرة

علق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على أزمة تصريحاته الأخيرة قبل مواجهة منتخب مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال صامويل ايتو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أبرزه موقع "fennecfootball": "ما تحتاج إلى معرفته، خلال حديثي التحفيزي للاعبين، لم نكن نعرف من سيكون خصمنا التالي".

وأضاف صامويل إيتو: "لم يكن هدفنا التقليل من شأن أي دولة، فقط رسالة تحفيزية للاعبين، خاصة أن الكاميرون ضحت بالكثير لاستضافة كأس أفريقيا".

وأوضح صامويل إيتو: "نريد أن نذهب بعيداً في هذه المنافسة، بالفعل، لسنا بعيدين عن المباراة النهائية، بالنسبة للشعب الكاميروني يجب أن يكون الدافع ثابتًا".

وأكد صامويل إيتو: "صحيح أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في أفريقيا. لن يغير أي شيء، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي. أنا على علم بأن بياناتي يتم تفسيرها بطريقة أخرى".