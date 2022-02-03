فالنسيا يصعد لنصف نهائي كأس إسبانيا بعد تخطي قادش

صعد فريق فالنسيا للدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ضيفه قادش في لقاء ربع النهائي بهدفين لهدف.



تقدم الخفافيش في المواجهة، بهدف جاء عند الدقيقة الـ 24، وحمل توقيع النجم البرتغالي جونسالو غيديش.



وأدرك الفريق الضيف التعادل، في الدقيقة الـ 54 بهدف سجله المهاجم المخضرم لوكاس بيريز من ركلة جزاء.



ولكن كرة رأسية من المهاجم هوجو دورو جاء منها الهدف الثاني لفالنسيا، في الدقيقة الـ 79 ليتأهل الفريق إلى قبل النهائي.

وشهدت الدقيقة 85 من عمر المباراة على طرد خوان كالا لاعب قادش، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين حتي النهاية أمام فالنسيا.