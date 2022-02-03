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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. وفاة بسنت فهمي نائبة مجلس النواب سابقا.. عمر كمال يشوق جمهوره لعمل جديد مع كوكسال بابا التركي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

مع كوكسال بابا التركي.. عمر كمال يشوق جمهوره لعمل جديد: استنونا

موتنا من الضحك.. شريف رمزي يهنئ هشام ماجد بفيلمه "حامل اللقب"

وفاة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ونائبة مجلس النواب سابقا

تركي آل شيخ يعلن موعد انطلاق معرض صنع في السعودية

فريق يخوف.. شوبير يشيد بمنتخب السنغال بعد تأهله للنهائي

عصام الشوالي عن مباراة السنغال وبوركينا: الخيول تنهار أمام الأسود

يارب اجبر الـ100 مليون.. صلاح عبد الله عن مباراة الكاميرون

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