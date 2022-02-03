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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار ومواصفات أبرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر.. سكودا فابيا مونتي كارلو 2022 تثير الإعجاب بترقيات بصرية خيالية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية،  وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

سكودا فابيا مونتي كارلو 2022 تثير الإعجاب بترقيات بصرية خيالية.. صور

كشفت سكودا النقاب عن الجيل الرابع من فابيا في مايو 2021 وهي الآن تستعد لإكمال تشكيلة السوبر ميني من خلال إثارة مستوى الطراز الرئيسي بعد استبعاد إصدار RS، فإن إصدار مونت كارلو المثير للإعجاب الذي سيتم إصدارة لأول مرة سيكون بمثابة أعلى نطاق بمجرد طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام في أوروبا

 

أسعار ومواصفات أبرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر.. صور

تخطف سيارات الشركة الألمانية الفاخرة مرسيدس قلوب وعشاق محبي السيارات منذ نشأتها حيث تألقت الشركة على مدى تاريخها بالعديد من الطرازات الأنيقة التي حفرت اسمها في وجدان الشعب المصري منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي حتى عام وقتنا الحالي، وتسعى الشركة دائماً الى التطور وتقديم كل ما هو جديد في عالم السيارات والمنافسة بقوة مع غريمتها التقليدية BMW.

 

مرسيدس تنتهي من إنتاج AMG Black | صور

أشارت معلومات وتقارير صحفية عن انتهاء إنتاج السلسة الشهيرة مرسيدس AMG GT Black Series، وذلك بعد قيام الشركة ببناء أكثر من 1700 سيارة من النسخة الكوبية الرياضية الخارقة، وأكد هذه المعلومات أحد المتحدثين من داخل شركة مرسيدس المعلومات الصادرة لموقع Motor1 العالمي.

 

أستون مارتن تنتهي من إنتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026.. تفاصيل

التزمت أستون مارتن وفقًا للتقارير بالتخلي عن محركاتها التي تعمل بتقنية ICE الخالصة في غضون أربع سنوات حيث صرحت الشركة أنها ستصبح كهربائية بالكامل اعتبارًا من عام 2026، على الرغم من أن عنصراً من محركات الاحتراق سيبقى لأن المحركات الهجينة ستشكل جزءًا من المزيج المستقبلي.

 

مازيراتي تكشف عن طرازات خاصة جديدة من MC Edition | صور

طرحت مازيراتي إصدارات MC الخاصة من سيارات الصالون جيبلي وكواتروبورتيه وليفانتي الرياضية متعددة الاستخدامات لتحتفي بالمواصفات وبالأداء القوي اللذان تقدماه، لتليق بقوة وسمعة المنافسة التي اكتسبتها منذ أن بدأت السباق في عام 1926.

 

صدى البلد سكودا فابيا مرسيدس AMG Black محركات MC Edition

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