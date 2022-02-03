هناخد البطولة.. أحمد عيد عبدالملك يتوقع التأهل للنهائي والفوز على السنغال

علق الكابتن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك الأسبق، على فوز منتخب السنغال والتأهل لنهائي أمم أفريقيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “هنلاعب السنغال ٣ ماتشات في شهرين و ناخد منهم البطولة و نصعد كاس عالم ان شاء الله”.

وتأهل منتخب السنغال لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي.

ويستعد منتخب الفراعنة للقاء الكاميرون في في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021 ، ليواجه الفائز منتخب السنغال الذي استطاع أن يعبر بوابة نصف النهائي علي حساب بوركينا فاسو لينتظر الفائزة من مباراة مصر والكاميرون .

موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون

ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تذاع مباراة مصر والكاميرون على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max