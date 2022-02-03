أخبار الفن.. أبرز تصريحات كارول سماحة مع مصطفى الأغا.. جورج وسوف يوجه رسالة لمروجي شائعات وفاته.. عمر كمال مع كوكسال بابا التركي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

عبد الباسط حمودة: أغنيتي مع حمزة الصغير تعبر عن الواقع| خاص

كشف الفنان عبد الباسط حمودة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمزة الصغير.



العالم يعيش فوضى.. أبرز تصريحات كارول سماحة مع مصطفى الأغا

حلت الفنانة كارول سماحة ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC1، ونرصد أبرز تصريحاتها.

جورج وسوف يوجه رسالة لمروجي شائعات وفاته: أتمنى يتعبوا

رد الفنان جورج وسوف على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائما.

مع كوكسال بابا التركي.. عمر كمال يشوق جمهوره لعمل جديد: استنونا

شارك المطرب الشعبي عمر كمال فيديو ترويجي لعمل جديد مع كوكسال بابا التركي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “عمر كمال & كوكسال بابا .. أستنوا الجديد

عن الزواج العرفي.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل مسلسلها "فاتن أمل حربي المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.