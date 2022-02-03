أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم الخميس .. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

تقام اليوم الخميس 3 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.



أكد محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو وكس" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أبلغ الإدارة بأنه لا يوجد بين قطاع الناشئين بالنادي يصلح من للتواجد في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وتصعيده".

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو بوكس" أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أبلغ وكيل أيمن حفني لاعب الفريق بإعتزال الأخير نهاية الموسم الجاري".

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، أن هناك ٣ طائرات تصل غدًا إلى الكاميرون من المشجعين المصريين للوقوف خلف المنتخب الوطني وتم الاستعداد لاستقبالهم وتأمينهم إلى ملعب المباراة ويتمنى الفوز أمام الكاميرون والصعود للنهائي .

قال أحمد حسن الصقر قائد المنتخب الوطني السابق ، أن تصريحات صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني غير مقبولة تماما ، وان طريقة التجسس على تدريبات المنتخب مرفوضة شكلا وموضوعا ، مؤكدا أن المنتخب الوطني قادر الفوز على الكاميرون .