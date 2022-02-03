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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم الخميس .. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم الخميس

تقام اليوم الخميس 3 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.
 

بعد بطولة كأس الرابطة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك

أكد محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو وكس" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أبلغ الإدارة بأنه لا يوجد بين قطاع الناشئين بالنادي يصلح من للتواجد في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وتصعيده".

الزمالك يبلغ أيمن حفني بالاعتزال أو الرحيل نهاية الموسم

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو بوكس" أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أبلغ وكيل أيمن حفني لاعب الفريق بإعتزال الأخير نهاية الموسم الجاري".

السفير المصري: هناك ضغط إعلامي بالكاميرون بضرورة التأهل للنهائي

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، أن  هناك ٣ طائرات تصل غدًا إلى الكاميرون من المشجعين المصريين للوقوف خلف المنتخب الوطني وتم الاستعداد لاستقبالهم وتأمينهم إلى ملعب المباراة ويتمنى الفوز أمام الكاميرون والصعود للنهائي .

أحمد حسن: التجسس علي تدريبات المنتخب مرفوض.. وتأهل السنغال للنهائي دافع قوي لمصر

قال أحمد حسن الصقر قائد المنتخب الوطني السابق ، أن تصريحات صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني غير مقبولة تماما ، وان طريقة التجسس على تدريبات المنتخب مرفوضة شكلا وموضوعا ، مؤكدا أن المنتخب الوطني قادر  الفوز على الكاميرون .

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