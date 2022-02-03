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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الإفتاء: الرجال لا يضربون النساء.. صامويل إيتو يعلق على أزمة تصريحات الحرب الأخيرة.. الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

صدى البلد

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-2-2022 .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس 3 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.
 

دار الإفتاء المصرية: الرجال لا يضربون النساء.. شاهد
عقبت دار الأفتاء المصرية على موضوع شائك يتعلق بضرب الرجال للنساء، وذلك عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا مهما في استقرار العالم
قال بوتين في مقال كتبه لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عشية زيارته للصين، إنه "بالطبع، ستكون مناقشة القضايا الدولية الملحة جزءا مهما من هذه الزيارة".
 

أول تعليق من صامويل إيتو على أزمة تصريحات الحرب الأخيرة
علق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على أزمة تصريحاته الأخيرة قبل مواجهة منتخب مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.
 

الزمالك يبلغ أيمن حفني بالاعتزال أو الرحيل نهاية الموسم
قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو بوكس" أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أبلغ وكيل أيمن حفني لاعب الفريق بإعتزال الأخير نهاية الموسم الجاري".
 

بالمواعيد.. رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الدوري حتى نهاية الدور الأول.. صور
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عن جدول مباريات الدوري حتى نهاية الدور الأول.
 

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، ترصد عاصفة ترابية ورمال مثارة تؤثر على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وتسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.
 

عودة الونش.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون
يلتقى اليوم الخميس، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.
 

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة
أثارت الفنانة أيتن عامر جدلا جديدا بعدما أعلنت أزمتها الأخيرة مع الضرائب، وعدم الظهور في برامج بدون تقاضي أجر، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
 

 

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