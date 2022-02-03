أخبار التكنولوجيا.. جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد .. هاتف Realme 9 Pro+ يقدم ميزة أولى من نوعها بهواتف ريلمي

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

تستعد شركة ريلمي Realme، لتوسيع سلسلة هواتفها الذكية Realme 9، والتي من المتوقع أن تعلن عنها يوم 15 فبراير المقبل، وقبل حفل الإعلان الرسمي رصدت التسريبات تفاصيل مثيرة عن تشكيلة الأجهزة المنتظرة.

قال شخص مطلع على الصفقة إن شركة ميتا Meta، مالكة موقع فيسبوك Facebook، على وشك الاستحواذ على شركة بدء تشغيل برامج الصوت اليونانية Accusonus.

حث مستخدمو هواتف أندرويد، على التحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير على متجر جوجل بلاي Play Store، يمكن سرقة تفاصيل الحسابات المصرفية لمستخدميه.

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر؟ سؤال مهم يبحث عن إجابته العديد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر ودائما ما تصاب تلك الأجهزة على اختلاف أنواعها ببرمجيات خبيثة تدعي الفيروسات، التي عادة ما قد تصيب الجهاز من المواقع الغير آمنة أو رسائل البريد الالكتروني مجهولة المصدر، لهذا إن كنت تبحث عن كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر سنشرح لك خلال هذا المقال إجابة مبسطة عن هذا السؤال.