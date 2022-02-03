عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد .. هاتف Realme 9 Pro+ يقدم ميزة أولى من نوعها بهواتف ريلمي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

الهاتف الحرباء.. تفاصيل مثيرة حول سلسلة ريلمي Realme 9 Pro

تستعد شركة ريلمي Realme، لتوسيع سلسلة هواتفها الذكية Realme 9، والتي من المتوقع أن تعلن عنها يوم 15 فبراير المقبل، وقبل حفل الإعلان الرسمي رصدت التسريبات تفاصيل مثيرة عن تشكيلة الأجهزة المنتظرة.

 

"فيسبوك" تقترب من الاستحواذ على شركة يونانية ناشئة

قال شخص مطلع على الصفقة إن شركة ميتا Meta، مالكة موقع فيسبوك Facebook، على وشك الاستحواذ على شركة بدء تشغيل برامج الصوت اليونانية Accusonus.

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

 

حث مستخدمو هواتف أندرويد، على التحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير على متجر جوجل بلاي Play Store، يمكن سرقة تفاصيل الحسابات المصرفية لمستخدميه.

 

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر وإزالتها مجانا بدون برامج

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر؟ سؤال مهم يبحث عن إجابته العديد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر ودائما ما تصاب تلك الأجهزة على اختلاف أنواعها ببرمجيات خبيثة تدعي الفيروسات، التي عادة ما قد تصيب الجهاز من المواقع الغير آمنة أو رسائل البريد الالكتروني مجهولة المصدر، لهذا إن كنت تبحث عن كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر سنشرح لك خلال هذا المقال إجابة مبسطة عن هذا السؤال.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا صدى البلد جوجل فيروسات

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| ميزة جديدة بـ واتساب تغير طريقة عمل الدردشات الجماعية.. أفضل طرق لتحقيق ثروة خلال 2022

أخبار التكنولوجيا| بلاك بيري تبيع براءات اختراع لـ هواوي بـ 600 مليون دولار.. آبل تسيطر على مبيعات الأجهزة اللوحية في العالم

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يلغي ميزة مجانية وميتا تطلق أفاتارات ثلاثية الأبعاد

أخبار التكنولوجيا|ببلاغ للنائب العام مهندس يكشف موقع إباحي يسرق صور الفتيات.. وتفاصيل التحرش الجنسي بسيدة في ميتافيرس

ترشيحاتنا

الليلة.. منتخب مصر في مهمة صعبة لهدم عرين أسود الكاميرون بنصف نهائي الكان

للعودة للمستوطنات.. الليكود يقدم قانونا لإلغاء فك الارتباط في شمال الضفة

الأكثر قوة ونشاط على وجه الأرض.. تفاصيل إعجازية عن «النملة» حيرت العلماء

حماية المستهلك يحرر 251 محضر مخالفات خلال حملاته على مستوى المحافظات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-2-2022| فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-2-2022 | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أقوى ساعات البرد والمطر.. تفاصيل طقس الخميس والجمعة

صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

أنا القيصر.. فين الناس| محيي إسماعيل ينسحب من ندوة معرض الكتاب

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ