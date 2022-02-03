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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تمارين لتقوية عضلات الظهر وحرق الدهون| فيديو

تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الظهر وحرق الدهون

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس 3 -2-2022، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تمارين تقوية لعضلات الظهر، وحرق الدهون.

وأشارت إلى أن تلك التمارين لحرق الدهون وتعمل على تقوية عضلات الجسم، وتحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.
 

وتابعت كوتش سارة، أن التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أنها يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

وتعد تمارين الأقواس من تمارين الظهر التي تقوي العضلة الألوية الكبيرة،‏ وهي العضلة الكبيرة التي توجد في الأرداف، كما أنها واحدة من أقوى العضلات في الجسم، والمسؤولة عن الحركة في الورك، بما في ذلك أنشطة تمديد الورك مثل القرفصاء، ويمكن أن يساهم أي ضعف فيها في حدوث آلام الظهر لأنها من المثبتات المهمة لمفاصل الورك وأسفل الظهر أثناء الحركات مثل المشي.

حرق الدهون تقوية عضلات الجسم تقوية لعضلات الظهر لجميع الأعمار حدوث آلام الظهر

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