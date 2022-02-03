السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة.. ونواب: مصر تسير وفق آليات منظمة لتحقيق أهدافها.. والتكنولجيا أهم وسائل نجاح المشروعات

عصر جديد للتحول الرقمي..

السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

وكيل اتصالات النواب: التكنولوجيا والتدريب من أهم وسائل نجاح المشروعات

مها عبد الناصر: مصر دخلت في عصر التطور التكنولوجي عبر آليات منظمة ومدروسة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات”.



وقد وجه الرئيس السيسي باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة، وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.



وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية.



كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، خاصةً مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان، وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجي بالإسماعيلية، إلى جانب مشروع إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" في بنها والفيوم وبورسعيد.



وحول هذا الموضوع اكد نواب البرلمان على ان الدولة المصرية تسير وفق آليات منظمة ومدروسة لمواكبة التطور التكنولجي على مستوى العالم، منوهين أن توجيهات الرئيس السيسي أعطت الضوء الأخضر للوزارات المعنية للتوسع في الحول الرقمي من أجل أن يعود في النهاية بفائدة على المواطن.

وفي ذات السياق أشاد النائب أحمد نشات منصور وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي ، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، مؤكدا أنه يتماشى مع رؤية المجتمع العالمي في الاعتماد على التكنولوجيا في كل شيء.



وتابع النائب أحمد نشأت منصور في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التسويق الرقمي التي تعمد عيه المشروعات يعد من اهم مقومات نجاح أي مشروع، ولكن إذا تم استخدام الوسائل والأفكار المناسبة له بشكل يضمن نجاحها، منوها إلى ضرورة توفير التدريب التقني بشأن رفع كفاءة الموارد البشرية.



وشدد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات تتمثل في عدم وجود رؤية صحيحة لدى الأشخاص، مشيرا إلى ان التكنولوجيا والتدريب أهم وسائل نجاح المشروعات.



وتابع وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التحول الرقمي، عن طريق عمل قاعدة بيانات متكاملة تساعد على بناء مجتمع معلومات متكامل.



وقالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي دخلت في عصر التطور التكنولجي عبر اليات واضحة ومنظمة مكنتها في اخذ شوط كبير فيه، منوهة أن التطور في المجالات الرقمية والتحول الرقمي مستمر وهو ما يتطلب من الدولة المواكبة من أجل حياة افضل للجميع.



ونوهت النائبة مها عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتوجيه الرئيس السيسي ، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، يؤكد اعطاء الرئيس السيسي الضوء الاخضر للوزارات المعنية باستخدام أحدث التقنيات من أجل تغيير حياة المواطنين في كل المجالات سواء في التعليم أو الصحة أو ريادة الأعمال والاتصال.



ونوهت عضو اتصالات النواب أن مبادرة حياة كريمة شعر المواطن بخدماتها على الرغم من القطاع العريض الذي اختصت به المبادرة، متطرقة في حديثها أن هذه المبادرة تعمل على تحسين شبكات البنى التحتية في الاتصالات للمواطنين في كافة المحافظات.



وتابعت عبد الناصر :" في الأماكن العادية مازال يوجد مشاكل في البنية التحية للاتصالات ولكن يتم تجاوزها بإقامة ترددات جديدة وانشاء أبراج، إضافة إلى أن المصرية للاتصالات تقوم بتوصيل الفيبر في كافة المحافظات وهو ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة الإنترنت وذلك لأن استخدام التكنولوجيا لم يعد رفاهية تتمتع بها الدول بل واقع يعيشه العالم ويفرض نفسه من أجل تجاوز المخاطر والتداعيات التي سببها فيروس كورونا المستجد".

