الجامعة العربية تبحث عودة سوريا إليها الشهر المقبل.. عون يتعهد بكشف المسئولين عن الأزمة الاقتصادية في لبنان.. بوتين وجونسون يتوافقان على حل سلمي في أوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبو الغيط يبحث الأزمات العربية مع وزير الخارجية الأردني

إضراب عمال النقل العام يشل الحياة في لبنان

إصابة جنود أمريكيين في عملية إنزال بريف إدلب

بوتين يتهم الغرب بتجاهل مخاوف روسيا الأمنية

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم ترجيح مصادر أن الإدارة الأمريكية ستعيد فرض عقوبات على ميليشيات الحوثي، واهتمت بتطورات التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم" إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في عمان، الأربعاء، أنّ اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد مطلع مارس المقبل لبحث إمكان عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال أبو الغيط إن "اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد مطلع الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وبحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمان "جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا ودعم العراق ولبنان" حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

كما تم خلال اللقاء بحث "سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك" حيث أكد أبو الغيط والصفدي "ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله أبو الغيط "ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات"، مشيرا إلى “أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص".

وذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد أن اللعبة أصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن الكارثة المالية والاقتصادية الكبيرة التي حلّت بالبلد وأضاعت أموال المودعين، مشدداً على رفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين.

وواصل مجلس الوزراء اللبناني بحث مشروع قانون الموازنة العامة على وقع الاضراب العام الذي نفّذته اتحادات النقل البري لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث أقفلت خلاله كل مفاصل الطرق، وتعطل النقل والانتقال في بيروت ومختلف المناطق، ما استوجب إقفال المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات، فيما دعا وزير خارجية الفاتيكان الأسرة الدولية إلى مساعدة لبنان على إنهاء الأزمة.

وأوردت صحيفة "الاتحاد" ترجيحات مصادر غربية أن أيامًا قليلة تفصلنا على ما يبدو عن إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض عقوبات جديدة على ميليشيات الحوثي الإرهابية، بسبب الاعتداءات الإجرامية، التي شنتها العصابة الدموية خلال الأسابيع الماضية على السعودية والإمارات، والتي باتت تشكل مصدر إحباط جديداً للسياسة الخارجية التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة.

فهذه الأعمال الطائشة تشكل، بحسب دبلوماسيين ومحللين غربيين، بادرة ازدراء لكل الجهود التي بذلتها إدارة بايدن منذ وصولها إلى الحكم لحقن الدماء في اليمن، وتهيئة الأجواء من أجل استئناف العملية التفاوضية، بهدف إنهاء الحرب التي زادت من معاناة سكان البلد العربي الأفقر على الإطلاق.

جاء ذلك، بُعيد تأكيد الرئيس الأمريكي، في أعقاب أحدث اعتداء إجرامي حوثي عبر الحدود الإماراتية، على أن الولايات المتحدة عازمة على دعم الدول الصديقة لها في المنطقة، وذلك بعد إشارته منذ أسابيع قليلة، إلى أنه يبحث إعادة وضع العصابة الحوثية على قائمة الإرهاب.

وبحسب موقع "24" الإخباري، أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر ريف إدلب، أن عدداً من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالاً جوياً في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين أبو حسام البريطاني.

دوليًا، نقلت "الإمارات اليوم" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامه الغرب بمحاولة جر بلاده إلى الحرب، وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

وفي أول تصريحات مباشرة له عن الأزمة منذ ما يقرب من ستة أسابيع، لم يُظهر بوتين أي علامة على التراجع عن المطالب الأمنية التي وصفها الغرب بأنها مستحيلة، وبأنها ذريعة محتملة لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يزور بلاده، وهو واحد من قادة عديدين لدول حلف شمال الأطلسي يحاولون الحوار معه في ظل تفاقم الأزمة: «من الواضح الآن أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الأساسية».

وأشار بوتين إلى إن واشنطن لا تهتم بأمن أوكرانيا، بل تريد احتواء روسيا، وتستخدم أوكرانيا في سبيل تحقيق ذلك. وأضاف «بهذا المعنى، فإن أوكرانيا نفسها هي مجرد أداة لتحقيق هذا الهدف».

وقالت "الخليج" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توافقا على ضرورة إيجاد «حلّ سلمي» للأزمة الأوكرانية، فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الأربعاء أنّه سيزور موسكو قريباً لبحث القضية التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التشاوري مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأنها خلال ساعات لاحتواء التصعيد، في وقت ندد الكرملين بقرار واشنطن "المدمّر" نشر قوات في أوروبا الشرقية.

وقال متحدّث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ جونسون وبوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي على التزام «روح من الحوار» في ظلّ التوتّرات الراهنة بهدف «ايجاد حل سلمي».وأضاف أنّ الزعيمين «اتّفقا على أنّه ليس من مصلحة أحد حصول تصعيد»، مشيراً إلى أنّ جونسون حذّر بوتين من أنّ «أيّ توغّل روسي آخر في أوكرانيا سيشكّل خطأ مأسوياً في التقدير».

وبحسب موقع "24"، أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، الأربعاء، رفع حظر التجول المفروض على مستوى البلاد منذ استيلائه على السلطة في انقلاب الشهر الماضي.

وقال العقيد بول هنري سانداوجو في بيان إن "رئيس الدولة يعلن "الرفع الكامل لإجراءات حظر التجول اعتباراً من هذا اليوم، الثاني من فبراير".

وأضاف المجلس العسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية أنه لن يتم استئناف الحياة الليلية في البلاد بالكامل، حيث "تحظر الاحتفالات الشعبية والمناسبات بعد منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وبعد الساعة الثانية صباحا من الجمعة إلى الأحد".

وقال القادة الانقلابيون إن "هذه الإجراءات اتخذت بالنظر الى الوضع الأمني وتضامناً مع ضحايا انفلات الأمن".