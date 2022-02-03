شعراوى:فرق متابعة لرفع مخلفات الترع والمصارف في 37 مركزا إداريا بـ20 محافظة

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات للمرور الميدانى لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الترع والمصارف خلال النصف الأول من الشهر الحالى فى 37 مركزا إداريا تم ترشيحها بـ20 محافظة لتنفيذ المبادرة وإعداد تقرير مدعم بالصور والبيانات لرصد مدى التقدم، وكذلك الإيجابيات والسلبيات التى تعوق التنفيذ والعرض بالحلول المقترحة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظات بالتوسع فى تعميم وتنفيذ تجربة محافظة البحيرة الناجحة فى التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية بمركز إدارى واحد على الأقل بكل محافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى نجاح النموذج التجريبي الذى تم تطبيقه فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقاؤها في تلك المجاري، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رفع المخلفات، ودعم المبادرات الشبابية وتعظيم دورها فى رفع وعى المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات، والحفاظ على ما تم تبطينه من ترع وتوفير صناديق القمامة اللازمة لإلقاء المخلفات، مشيراً إلى أنه تم تطبيق هذا النموذج أيضاً بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وقال اللواء محمود شعراوى إن المراكز التى تم اختيارها بالمحافظات للتوسع فى تنفيذ المبادرة تتضمن مركزى البدرشين والحوامدية في محافظة الجيزة، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية، وحى أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ومراكز إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بمحافظة البحيرة، ومراكز شبين الكوم وأشمون وقويسنات ومنوف والبالجور وسرس الليان بمحافظة المنوفية، ومركز المحلة الكبرى بالغربية، ومراكز الرياض وكفر الشيخ وقلين بكفر الشيخ، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، ومركزشربين بالدقهلية.

واستكمل اللواء محمود شعراوى حديثه عن المراكز التى تم ترشيحها بالمحافظات لتنفيذ المبادرة بها، حيث تم اختيار حى جنوب في محافظة بورسعيد، وحى الجناين بمحافظة السويس، ومركز مشتول السوق بالشرقية، ومركز يوسف الصديق بالفيوم، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومركز البدارى بمحافظة أسيوط، ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج، ومركز نقادة بمحافظة قنا، ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وأوضح الوزير أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كنموذج مع دعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير، مشيراً إلى أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم.