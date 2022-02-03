ندوة تعريفية بجائزة مصر للتميز الحكومي لتبادل الخبرات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الدولة تعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات من خلال تطوير الأداء وبناء قدرات العاملين بالقطاع الحكومي بما يساعد على تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030 ،لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء الحكومي بكافة الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية بالمحافظة.









وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" الذي تخلق جو من التنافس الايجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات والعمل بروح الفريق وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.

كانت قد شهدت محافظة أسيوط ندوة تعريفية بجائزة مصر للتميز الحكومي الثالثة 2022 لمنسقي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرية بإحدى القاعات بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور عبدالحكيم رضوان مسئول الدعم الفنى بجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح فتحي صلاح عامر منسق جائز مصر للتميز الحكومي أنه تم تنظيم الندوة تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لبناء القدرات وتعريف العاملين بالجهات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي وكيفية إعداد الملف والتقديم في المسابقة للحصول على الجائزة لافتاً إلى مشاركة حوالي 60 شخصاً من كافة المراكز والأحياء ليكونوا سفراء التميز بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مضيفاً أن جوائز مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى جائزة التميز المؤسسي (جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة ، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية ، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الالكترونية) وجوائز التميز الوظيفي (جائزة القيادة المتميزة ، وجائزة الشخصية العامة ، وجائزة الابتكار والابداع الفكري).