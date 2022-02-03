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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل هارب من الإعدام في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث المنوفية في إلقاء القبض على عاطل هارب من 7 قضايا ومحكوم علية بالإعدام شنقا في قضة قتل عمد بدائرة مركز شرطة بنها وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.


تلقى مأمور مركز شرطة بنها معلومات تفيد قيام عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقا.


تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وعلى الفور قامت حملة من مباحث مركز بنها بالتنسيق مع مباحث قويسنا وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية مدير أمن القليوبية الإعدام شنقا الإجراءات القانونية مركز بنها أمن القليوبية

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