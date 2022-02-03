«شجّع.. شجعهم الليلادي الماتش بتاعهم».. هتافات الجماهير تهز مطار القاهرة قبل السفر للكاميرون|شاهد

"شجع.. شجعهم الليلادي الماتش بتاعهم".. بهذه الهتافات الصاخبة؛ استطاعت الجماهير المصرية المغادرة، ظهر اليوم الخميس، من مطار القاهرة الدولي، إلى الكاميرون لدعم ومؤازرة المنتخب في مباراته اليوم أمام المنتخب الكاميروني ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، خطف أنظار المسافرين في صالات الركاب.

شهد مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، الخميس، مغادرة 3 رحلات جوية، إلى مطار ياوندي، لنقل المشجعين إلى الكاميرون، لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب الكاميرون، والمقررة مساء اليوم، ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

استقبل مطار القاهرة الدولي، من خلال مبنى الركاب رقم 1 بالمطار المعروف بالمطار القديم،117‪ مشجعا، غادروا إلى الكاميرون على متن رحلة جوية خصصتها شركة المصرية العالمية للطيران لنقل الجماهير ومشجعي المنتخب إلى ياوندي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، كافة إجراءات المشجعين من خلال مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، وسط إتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.

فيما حرص مطار القاهرة على تنظيم استقبال المشجعين بتوزيع عدد من الحلوى والشكولاتة والتقاط صورا تذكارية لهم داخل صالة المطار أثناء احتفالهم بالمنتخب وهم يحملون الإعلام المصرية ويرددون هتافات حماسية باسم مصر.

الجماهير في مطار القاهرة

وشهد مطار القاهرة الدولي، أيضا ظهر اليوم، مبنى الركاب رقم 3 بالمطار المعروف بمبني تحالف ستار، والمخصص لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، إقلاع رحلتين خاصتين إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل 600‪ راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي رحلة رقم MS3040 ورقم MS3042، بأحدث طائراتها B9-787 دريملاينر والمعروفة بإسم طائرة الأحلام " والتى تسع الواحدة لعدد 309‪ ركاب.

تم إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلتي مصر للطيران من خلال مبنى الركاب رقم 3، وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب الكاميرون.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مساء اليوم، نظيره منتخب الكاميرون ، فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

مشجعو المنتخب في مطار القاهرة

وحقق منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ٤ انتصارات لدى مشاركته فى بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون على حساب غينيا بيساو والسودان وكوت ديفوار والمغرب.

ويعتبر منتخب مصر الوطنى من أكثر المنتخبات تحقيقاً للفوز عبر التاريخ في كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاق اول نسخة عام 195‪7، وحقق منتخب مصر الوطنى على مدار تاريخه الكروى 60 فوزا من 105 مباراة خاضها فى بطولات الكان.

وتعد المنتخبات الأقرب لمصر فى تحقيق أكبر عدد فوز فى المباريات منتخبي غانا ونيجيريا برصيد 54 فوزا.

كان منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تفوق على نظيره الكاميرونى فى القيمة التسويقية للاعبين قبل مواجهة الغد.

مشجعو المنتخب في مطار