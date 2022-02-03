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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى سارة.. الصحة العالمية: هدنة بأوروبا من كورونا تسفر عن نهاية الجائحة

شعار الصحة العالمية
شعار الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن أوروبا تشهد هدنة من فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة.

وقال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، إن القارة العجوز تدخل الآن "هدنة معقولة" مع الوباء، لافتًا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بدأ في التراجع.

وأضاف كلوج اليوم الخميس، في إفادة صحفية، أن هناك "فرصة فريدة" للدول في جميع أنحاء أوروبا للسيطرة على انتقال كورونا بسبب 3 عوامل: المستويات العالية من التحصين بسبب التطعيم والعدوى المكون للأجسام المضادة، وميل الفيروس إلى الأنتشار بشكل أقل في الطقس الأكثر دفئًا وضرر أوميكرون الأقل شدة.

الصحة العالمية:رصد المتحورات الفرعية من أوميكرون «بي إيه 2» في 57 دولة..فيديو

الصحة العالمية: رصد المتحورة الفرعية من أوميكرون «بي آيه.2» في 57 دولة..فيديو

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فمع انحسار فصل الشتاء في معظم أنحاء أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، أكد كلوج أن "الربيع القادم يترك لنا فترة طويلة من الهدوء ومستوى أعلى بكثير من حماية السكان ضد أي عودة ظهور للعدوى".

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت الثلاثاء في الإحاطة الأسبوعية للوباء، أنه من المبكر جدا أن تعلن الدول، الانتصار على جائحة كورونا، أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

وقالت المنظمة إن طفرة "أوميكرون المستتر" (بي. إيه. 2) ليست أشد فتكا من متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن "لقاحات كورونا توفر أيضًا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون".

وأعربت عن قلقها من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم، مؤكدة أن "انتقال العدوى بشكل أكبر يعني المزيد من الوفيات".

وقالت إنها لا تطالب الدول بإعادة فرض الاغلاق، لكن تدعو كل البلاد إلى حماية سكانها من خلال اللجوء إلى كل الأدوات المتاحة وليس اللقاحات فقط.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا اوروبا جائحة كورونا

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