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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بحبس متحرش الحوامدية 4 أيام على ذمة التحقيق

ضبط شخص
ضبط شخص

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتحرش بفتاة الحوامدية، البالغة من العمر 17 سنة، عن طريق ممارسة افعال خادشة للحياء أمام منزلها؛ 4 أيام على ذمة التحقيق.


وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستقل دراجة نارية نزل عنها ووقف أمام منزل الفتاة أثناء خروجها للشرفة وتحرش بها لفظيا تبعه أدائه لفعل فاضح في الطريق العام أمامها، فيما رفض مغادرة المكان رغم علمه أنها تصوره، ولم ينسحب هاربا إلا عندما همت صارخة لتجمع عليه الجيران.


وتوجهت الفتاة إلى قسم شرطة الحوامدية لتحرر بلاغا ضده لتحرشه بها لفظيا وأدائه لفعل خادش للحياء منافي للآداب العامة أمام شرفة منزلها، وقالت إنها شاهدت أحد الأشخاص يرتدي «جلابية وكلسون»، يمارس فعلا خادشا للحياء بالطريق العام، أمام منزلها أثناء وقوفها في شرفة شقتها، بهدف التحرش بها، رافضا التوقف عن فعلته أو حتى مغادرة مكانه، وعندما صرخت الفتاة، كاشفة عن أنها صورته فر هاربا من أمام منزلها، باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وأرفقت بالمحضر الفيديو الذي صورته.


وتمكنت قوة قامت من قسم شرطة الحوامدية من القبض على المتهم المتحرش بالفتاة، والتي كشفت التحريات أنه بائع متجول 41 سنة، وبمواجهته اعترف بفعلته المذكورة سلفا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجرى تحويلة للنيابة العامة التي أمرت باستكمال الإجراءات.

الجيزة متحرش الحوامدية مديرية امن الجيزة حبس متحرش دراجة نارية

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