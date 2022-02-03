عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال تفقد المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين

رئيس هيئة الاستثمار يبحث التعاون في العلاقات الاستثمارية مع البنك المركزي العراقي

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار

  استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، بحضور الدكتور أحمد نايف، سفير جمهورية العراق بالقاهرة؛ وذلك لبحث آلية تفعيل التعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

   وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن التنسيق المستمر مع الجانب العراقي يأتي بهدف تفعيل آليات التعاون الثنائي حول سبل مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات بالعراق، خاصة في مجال البنية التحتية، والكهرباء، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى إقامة المجمعات الصناعية، وتعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين في تطوير التشريعات الاقتصادية، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين.

 كما استعرض "عبد الوهاب" نتائج التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية؛ بهدف تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات الاقتصادية، وتضافر الجهود لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، إلى جانب استغلال المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مؤكدا في السياق نفسه حرص هيئة الاستثمار على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في الدولة المصرية ودعوتهم لزيارتها بهدف استطلاع ما تقدمه الدولة من حوافز استثمارية وفرص واعدة في قطاعات اقتصادية مختلفة ذات أولوية بالنسبة للشركات العراقية. 

 من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي العراقي قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية في شتي المجالات، وحرصه على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم الخدمات للمستثمرين، إضافة إلى برامج تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، كما أشار إلى حرص القطاع المصرفي العراقي على تلبية كافة الاحتياجات التمويلية للمستثمرين المصريين بالعراق.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة شهدت تفقد المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، وذلك لاستعراض الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمستثمرين من خلال المركز، والاطلاع على خطة الهيئة نحو التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بتقديم خدمات الاستثمار، فضلا عن عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر محل اهتمام الجانب العراقي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محافظ البنك المركزى القطاع الخاص العراق المجمعات الصناعية الهيئة العامة للاستثمار

ترشيحاتنا

حال تخطي الكاميرون..منتخب مصر مهدد بفقدان 5 لاعبين في نهائي أمم أفريقيا

أرفض الأفكار الشمال .. تامر أمين يهاجم فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

رئيس هيئة الاستثمار يبحث التعاون في العلاقات الاستثمارية مع البنك المركزي العراقي

في جميع المواد.. مواعيد وأماكن التقديم لوظيفة مدرس بالحصة بالجيزة

التموين: لا تغيير في منظومة الخبز.. وحصة المواطن 5 أرغفة يوميا.. فيديو

حكم أكل لحم الخنزير.. تعرف على العلة وماذا يفعل من أكله مضطرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنبؤ بالمناخ تحذر من طقس اليوم وغد |أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

ننشر صورة الطفلة ساندي بعد العثور على جثتها أمام منزلها بالصف

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 3 فبراير 2022

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

جوزي مشغلني خدامة وبيستدل بكلامك.. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع|فيديوجراف"

ضبط شخص ادعى بأنه المهدي المنتظر.. يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ