عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلمة افتراضية للرئيس الصيني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ139 للأولمبية الدولية

صدى البلد

ألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ كلمة افتراضية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ139 الكاملة لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في يوم 3 فبراير.

أعرب شي جين بينغ عن الترحيب الحار برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توما باخ وجميع أعضاء اللجنة الذين يجتمعون في بيجينغ باعتبارها مدينة استضافت أولمبيادين صيفي وشتوي ويعقدون اجتماع الدورة الـ139 الكاملة للجنة بمناسبة السنة الجديدة بالتقويم الصيني.

أشار شي جين بينغ إلى أن العالم يشهد تشابكا بين التغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة وجائحة فيروس كورونا المستجد كجائحة القرن في الوقت الراهن، ويدخل مرحلة جديدة من الاضطرابات والتغيرات، وتواجه البشرية تحديات متعددة. قادت اللجنة الأولمبية الدولية الرياضات الأولمبية إلى الأمام بشجاعة ولعبت دورا مهما وخاصا في دفع العالم للتغلب على الصعوبات العابرة بالتضامن والتعاون. وأعرب عن الشكر للجنة على مساهماتها الإيجابية في تطوير القضية الرياضية في الصين منذ زمن طويل ودعمها الكبير وإرشادها الثمين للصين في عملية طلب استضافة أولمبياد بيجينغ الشتوي وإعداده.

أكد شي جين بينغ أنه من شعار "عالم واحد، حلم واحد" في عام 2008 إلى شعار "معا للمستقبل" في عام 2022، ظلت الصين تشارك بنشاط في الألعاب الأولمبية، وتدأب جاهدة على تكريس الروح الأولمبية، وهي من يسعى ويعمل بحزم وعزم من أجل تحقيق المثل العليا للألعاب الأولمبية. من خلال استضافة الأولمبياد الشتوي، نجحنا في إشراك 300 مليون شخص في ألعاب الجليد والثلج، مما أسهم في تعزيز التنمية الإقليمية والبناء الإيكولوجي والابتكار الأخضر وتحسين معيشة الشعب، وفتح مجالا أرحب لتطور رياضات الجليد والثلج في العالم.

أشار شي جين بينغ إلى أن أولمبياد بيجينغ الشتوي سيفتتح مساء الغد. توجهت أنظار العالم إلى الصين، والصين جاهزة. ستبذل الصين قصارى جهدها لتقديم حدث أولمبي مبسط وآمن ورائع للعالم، وتنفيذ الشعار الأولمبي "أسرع، أعلى، أقوى- معا" على أرض الواقع.

ترشيحاتنا

حال تخطي الكاميرون..منتخب مصر مهدد بفقدان 5 لاعبين في نهائي أمم أفريقيا

أرفض الأفكار الشمال .. تامر أمين يهاجم فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

رئيس هيئة الاستثمار يبحث التعاون في العلاقات الاستثمارية مع البنك المركزي العراقي

في جميع المواد.. مواعيد وأماكن التقديم لوظيفة مدرس بالحصة بالجيزة

التموين: لا تغيير في منظومة الخبز.. وحصة المواطن 5 أرغفة يوميا.. فيديو

حكم أكل لحم الخنزير.. تعرف على العلة وماذا يفعل من أكله مضطرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنبؤ بالمناخ تحذر من طقس اليوم وغد |أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

ننشر صورة الطفلة ساندي بعد العثور على جثتها أمام منزلها بالصف

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 3 فبراير 2022

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

جوزي مشغلني خدامة وبيستدل بكلامك.. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع|فيديوجراف"

ضبط شخص ادعى بأنه المهدي المنتظر.. يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ