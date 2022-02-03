كلمة افتراضية للرئيس الصيني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ139 للأولمبية الدولية

ألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ كلمة افتراضية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ139 الكاملة لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في يوم 3 فبراير.

أعرب شي جين بينغ عن الترحيب الحار برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توما باخ وجميع أعضاء اللجنة الذين يجتمعون في بيجينغ باعتبارها مدينة استضافت أولمبيادين صيفي وشتوي ويعقدون اجتماع الدورة الـ139 الكاملة للجنة بمناسبة السنة الجديدة بالتقويم الصيني.

أشار شي جين بينغ إلى أن العالم يشهد تشابكا بين التغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة وجائحة فيروس كورونا المستجد كجائحة القرن في الوقت الراهن، ويدخل مرحلة جديدة من الاضطرابات والتغيرات، وتواجه البشرية تحديات متعددة. قادت اللجنة الأولمبية الدولية الرياضات الأولمبية إلى الأمام بشجاعة ولعبت دورا مهما وخاصا في دفع العالم للتغلب على الصعوبات العابرة بالتضامن والتعاون. وأعرب عن الشكر للجنة على مساهماتها الإيجابية في تطوير القضية الرياضية في الصين منذ زمن طويل ودعمها الكبير وإرشادها الثمين للصين في عملية طلب استضافة أولمبياد بيجينغ الشتوي وإعداده.

أكد شي جين بينغ أنه من شعار "عالم واحد، حلم واحد" في عام 2008 إلى شعار "معا للمستقبل" في عام 2022، ظلت الصين تشارك بنشاط في الألعاب الأولمبية، وتدأب جاهدة على تكريس الروح الأولمبية، وهي من يسعى ويعمل بحزم وعزم من أجل تحقيق المثل العليا للألعاب الأولمبية. من خلال استضافة الأولمبياد الشتوي، نجحنا في إشراك 300 مليون شخص في ألعاب الجليد والثلج، مما أسهم في تعزيز التنمية الإقليمية والبناء الإيكولوجي والابتكار الأخضر وتحسين معيشة الشعب، وفتح مجالا أرحب لتطور رياضات الجليد والثلج في العالم.

أشار شي جين بينغ إلى أن أولمبياد بيجينغ الشتوي سيفتتح مساء الغد. توجهت أنظار العالم إلى الصين، والصين جاهزة. ستبذل الصين قصارى جهدها لتقديم حدث أولمبي مبسط وآمن ورائع للعالم، وتنفيذ الشعار الأولمبي "أسرع، أعلى، أقوى- معا" على أرض الواقع.