دموع السطور.. مجموعة قصصية جديدة للكاتب أحمد عبد السميع في معرض القاهرة

صدر مؤخرا للكاتب الشاب أحمد عبد السميع إسماعيل مجموعة قصصية بعنوان “دموع السطور”، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تضم المجموعة حكاية مختلفة ومتنوعة بعضها حقيقى حدث بالفعل، وأخرى من إلهامات المؤلف وتتمتع بالإثارة والتشويق.

وعن المجموعة القصصية، يقول المؤلف إنه حرص على أن تتلاقى الأفكار فى مضمون الحكايات التى تعتمد على عامل الجذب النفسي للقارئ ومخاطبة القلب والعقل، حيث يميل أغلبها للون التراجيدي الحزين مع سهولة السرد ليحظى القارئ بوجبة فريدة متميزة تشبع غريزة الفكر، وأكد أن القصص تعبر عن مراحل متعددة فى حياته وتمت كتابتها عبر سنوات عمره.

يذكر أن الكاتب أحمد عبد السميع إسماعيل، من مواليد محافظة الفيوم، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ٢٠٠٧، وحاصل على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي للإبداع الرياضي مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وحاصل أيضا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثقافة الرياضية بدوري المعلومات الرياضية الثقافية من اتحاد الثقافة الرياضية وحاصل على المركز الخامس على مستوى النقابة العامة للمحامين في مسابقة البحث العلمي للأبحاث القانونية بتقدير عام امتياز وجائزة أفضل بحث من لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين.