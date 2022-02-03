نشرة المرأة.. بدائل غير متوقعة لتناول الخبز لفقدان الوزن.. وأفضل وضعية للنوم تقلل مخاطر الزهايمر وباركنسون

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي:

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن ، فمن الجيد في بعض الأحيان تجنب تناول الكثير من الخبز.. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن تناول الساندويتش المفضل لديك.

وفقا لموقع برايت سايد فيما يلي 5 من أفضل الأفكار لصنع شطيرة دون استخدام الخبز. ليس عليك أن تتخلى تمامًا عن تناول الخبز ، بالطبع ، ولكن إذا كنت تصنع بعضًا من هذه الأطعمة من حين لآخر ، فسوف تفيد جسمك كثيرًا.

كثيرة هي عادات العناية بالأسنان السيئة التى يقوم بها الكثيرين والتي يجب استبدلها بعادات صحية للعناية بصحة الفم .. إليك أبرز العادات التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة الأسنان على المدى الطويل،و للحفاظ على ابتسامتك مشرقة ،عليك استبدل عادات الأسنان السيئة السبع وإستبدال كل عادة بعادة صحية وفقا لموقع carecredit

هل لديك وضع نوم مفضل؟ ما لا يعرفه الكثيرون أن وضعية النوم لها تأثير على صحة الأشخاص وخاصة الدماغ والحماية من الإصابة ببعض المشكلات الصحية مثل: الإصابة بألزهايمر وباركينسون.

وتعد أفضل وضعية للنوم هي الوضع الجانبي في النوم مقارنة بالنوم على الظهر أو المعدة إضافة فوائده الأخرى وهي تقليل الشخير .

سلوكيات تعمل على تحسين الصحة النفسية والجسدية إليك 6 أشياء يمكنك القيام بها من أجل صحتك العقلية التي تعمل على الحفاظ على توازنك وقرارتك إليك أبرزهم وفقا لموقع umich.edu