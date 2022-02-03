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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والكاميرون موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تغطية حية)

مباراة مصر والكاميرون
مباراة مصر والكاميرون

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لحظة بلحظة، يقدمه موقع صدى البلد، لقرائه مع تغطية حية حرصا منه على وضع القارئ في آخر التطورات والأحداث بشأن مباراة اليوم بين مصر والكاميرون لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة.

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون

وينتظر المصريون اليوم مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي منتخب مصر مع الكاميرون مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب أولمبي ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مباراة مصر والكاميرون (أرشيفية)

موعد مباراة مصر والكاميرون

من المقرر أن يقام بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا في تمام التاسعة الساعة مساءً على ملعب أولمبي في تصف نهائي أمم إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والكاميرون

تردد قنوات «بي إن سبورتس إتش دي ماكس»:

القمر: نايل سات
التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: أفقي

وبالإضافة إلى قنوات «بي إن سبورتس» تذيع قنوات أخرى مباراة مصر وكوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا بشكل مجاني وهي:

قناة «آر تي بي»

وتذيع قناة آر تي بي البوركينية المجانية بدون تشفير، مباريات البطولة عبر القمر الصناعي: يوتلسات، بتردد: 11900 / H 27500.

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  • قناة «آر تي أي»

كذلك تذيع فضائية آر تي أي الإيفوارية مباريات البطولة من خلال القمر الصناعي بدر، بتردد: 11996 / H 27500.
 

  • القناة الجزائرية:

كذلك تذيع القناة الجزائرية الأولى، عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6).
 

  • قناة «النبأ»

وتذيع قناة النبأ الليبية مباريات البطولة عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

مباراة مصر والكاميرون

تشكيل منتخب مصر ضد الكاميرون

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة الكاميرون بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - عمر كمال

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي (أو أيمن أشرف) - محمد النني

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

منتخب مصر

طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون للجامبي بكاري جاساما.

حكم: بكاري جاساما - جامبيا
مساعد أول: جيرسون دوس سانتوس - أنجولا
مساعد ثانٍ: ارسينيو شادريك - موزمبيق
حكم رابع: سليمان أمل الدين - جزر القمر
حكم VAR: هيثم قيراط - تونس
مساعد VAR: لحلو بن إبراهيم - الجزائر
مساعد VAR: خليل حساني - تونس

بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

رسالة كيروش للاعبين قبل مباراة مصر والكاميرون

في سياق آخر، وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة أخيرة لنجوم الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2021.

وقال كيروش، في رسالة نشرها الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "شباب منتخب مصر الحرب.. الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا".

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

وأضاف كيروش: "نحن نواجه فقط ألعابا ذهبية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولن بها تشتيت تركيزنا".

واصل كيروش: "الحقيقة فقط أنهم يستطيعون رفع ثقتنا وإشعال حماسنا لأداء أفضل، ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا".

واختتم كيروش: "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد المباراة، الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للآخرين".

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لترويض أسود الكاميرون، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التتويج بالنجمة الثامنة.
وتعد مباراة الليلة بمثابة مواجهة ثأرية للفراعنة، حيث خسر منتخب مصر نهائي أمم أفريقيا 2017 أمام الكاميرون بهدفين مقابل.
وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، الأحد الماضي، بينما صعد منتخب الكاميرون بفوز سهل على جامبيا بهدفين دون رد.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم أفريقيا برصيد 7 مرات، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.

رابط البث المباشر لمباراة مصر والكاميرون اليوم

ولمتابعة بث مباشر مباراة مصر والكاميرون تابعونا عبر الرابط الذي سيتم إتاحته قبل المباراة بوقت قليل..

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