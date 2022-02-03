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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الهندسة والصيدلة والطب على رأسها.. الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

صدى البلد


 


قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك عدد الأماكن الشاغرة يتخطى الـ 19 ألف بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة هم 2991، بينما الهندسة 5007.

وأكد المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية وهم "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، هو وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.
 

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وأضاف " المصدر " أنه يتم احتساب المجموع المكافئ من خلال "مجموع الطالب + درجات اختبار القبول"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تطبيقه بالمرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية كما أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق اختبارات القبول لطلاب هذه المرحلة.

وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.

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