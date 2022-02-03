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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد.. تغليظ عقوبة جرائم الإهمال الأسري

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

برلماني: قمة COP 27 ستضع شرم الشيخ على قائمة المدن المؤهلة لاستقطاب سياحة المؤتمرات

 

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

 

شروط ترخيص معامل التحاليل الطبية والمستندات المطلوبة وفقا للقانون

 

موازنة البرلمان: قرارات الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر ضمن الدول الأكثر نموا عالميا

 

برلمانية: تقرير «موديز» اعتراف دولى بصلابة الاقتصاد المصري

 

آليات حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية وشروط ترحيلها بالقانون الجديد

 

السجن 10 سنوات .. عقوبات مرتقبة لجرائم الإهمال الأسري

 

إعلام النواب: الدولة تولي البحث العلمي اهتماما خاصا.. ومدينة المعرفة نواة لبناء مصر الرقمية

 

برلماني : مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء

 

 

شرم الشيخ cop 27 العلاوة السنوية موديز جرائم الإهمال الأسري مدينة المعرفة صناعة الدواء

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