أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد.. تغليظ عقوبة جرائم الإهمال الأسري

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

برلماني: قمة COP 27 ستضع شرم الشيخ على قائمة المدن المؤهلة لاستقطاب سياحة المؤتمرات

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

شروط ترخيص معامل التحاليل الطبية والمستندات المطلوبة وفقا للقانون

موازنة البرلمان: قرارات الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر ضمن الدول الأكثر نموا عالميا

برلمانية: تقرير «موديز» اعتراف دولى بصلابة الاقتصاد المصري

آليات حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية وشروط ترحيلها بالقانون الجديد

السجن 10 سنوات .. عقوبات مرتقبة لجرائم الإهمال الأسري

إعلام النواب: الدولة تولي البحث العلمي اهتماما خاصا.. ومدينة المعرفة نواة لبناء مصر الرقمية

برلماني : مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء