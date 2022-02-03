أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد.. تغليظ عقوبة جرائم الإهمال الأسري

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
برلماني: قمة COP 27 ستضع شرم الشيخ على قائمة المدن المؤهلة لاستقطاب سياحة المؤتمرات
خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد
شروط ترخيص معامل التحاليل الطبية والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
موازنة البرلمان: قرارات الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر ضمن الدول الأكثر نموا عالميا
برلمانية: تقرير «موديز» اعتراف دولى بصلابة الاقتصاد المصري
آليات حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية وشروط ترحيلها بالقانون الجديد
السجن 10 سنوات .. عقوبات مرتقبة لجرائم الإهمال الأسري
إعلام النواب: الدولة تولي البحث العلمي اهتماما خاصا.. ومدينة المعرفة نواة لبناء مصر الرقمية
برلماني : مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء