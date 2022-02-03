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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخريج الدفعة الثانية من دورة «المونتاج» بنقابة الصحفيين

صدى البلد

شهدت نقابة الصحفيين اليوم تخريج الدفعه الثانية من دورة «مهارات المونتاج»، التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.
ومن جانبه قال حماد الرمحي، إن الدورة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الصحفيين في كافة مجالات الصحافة والإعلام، وفي مقدمتها برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد.
وأضاف رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن الدورة تمت بمشاركة نحو 22 متدرباً، تم تقسيمهم على دفعتين، تحت قيادة الكاتب الصحفي لؤي المصري، خبير تكنولوجيا الصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن الدورة شملت العديد من المحاور الرئيسية من أهمها، مدخل الي علم المونتاج للأغراض الصحفية، وتعلم مهارات تنفيذ مونتاج الفيديو لإعداد التقارير المصورة، وتعلم المهارات الأساسية  لمونتاج الفيديو و تركيب الصوت و تحريك الصور و مقدمات إعداد الهوية البصرية.
وأضاف حماد الرمحي أن الدورة شهدت ولأول مرة مشروعات تخرج لجميع الزملاء الصحفيين المتدربين، وقد بلغت نسبة النجاح فيها 100%، وانتهى الحفل بتوزيع شهادات التكرم والتخريج على جميع الصحفيين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح.

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