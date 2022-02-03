قتله 3 أشخاص لسرقة توك توك.. النيابة تأمر بحبس المتهمين بقتل سائق العياط|صور

ننشر صورة الضحية

حصل "صدى البلد" على صورة سائق توك توك أنهى شخصان حياته بدافع السرقة في مدينة العياط.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 متهمين، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة قتل سائق دراجة نارية “توك توك” طعنا، لسرقته بدائرة مركز شرطة العياط، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني علية وإعداد تقرير بالاصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان قد تلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالطريق العام بقرية ببهيت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أحمد ا" في العقد الثالث من عمره، به آثار طعنات واختفاء دراجته النارية ومتعلقاته الشخصية، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وضبطهم. وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.