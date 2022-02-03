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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون بين العربية للتصنيع و«ابدأ» لتنمية المشروعات لتدريب الكوادر البشرية وتطوير القدرات التصنيعية

صدى البلد

أكد "الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ،بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ،وشركة ابدأ لتنمية المشروعات.

وأشاد "التراس" بخبرات شركة ابدأ، باعتبارها من كبرى الشركات العاملة في مجال تنمية وإدارة المشروعات بما يتيح فرص عمل للشباب وتدريبهم وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف أن التعاون يتضمن الاستفادة من الإمكانيات والقدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع ،وما لديها من خدمات توفير معامل المعايرة للأجهزة والبحوث والتطوير لصالح  مشروعات شركة إبدأ، فضلا عن اتاحة تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

من جانبه ، أكد السيد "حسن السيد حسن عبدالله" رئيس مجلس إدارة شركة ابدأ، علي أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة ، والاستفادة من خبراتها التكنولوجية ،لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مُشيرا إلي تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية .

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