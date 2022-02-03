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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

أتربة ورمال وأمطار
أتربة ورمال وأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد تقلبات في حالة الطقس خلال الساعات القادمة، بسبب وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مع امتداد لمنخض جوي آخر في طبقات الجو العُليا.

وأضافت منار غانم خلال لقائها على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المنخفض الجوي موجود الآن على غرب البلاد، ومع مرور الساعات، وقدوم الليل، ينتقل المنخفض لشرق البلاد، منوهة أن ذلك يتسبب في حدوث تقلبات سيئة في حالة الطقس، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن أكثر ما نلاحظه اليوم هو نشاط الرياح، حيث تكون  رياح جنوبية غربية ، ومصاحبة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية، والطرق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت منار غانم إلى أن سقوط الأمطار سيبدأ مساء اليوم الخميس، على المناطق الغربية، والسواحل الشمالية الغربية، والسلوم، وتمتد تدريجياً إلى مطروح ثم الإسكندرية، ثم محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكُبرى، موضحة أن الأمطار تكون غزيرة خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى البرق والرعد وحبات البرد.

الأرصاد حالة الطقس الدكتورة منار غانم عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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