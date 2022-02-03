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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة تجميل: كورس هيرا كاريزما الأصفر هو بروتين لعلاج الشعر المجعد الأفريقي للأطفال..فيديو

رنا هشام خبيرة التجميل
رنا هشام خبيرة التجميل

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، إن الكورس الأصفر من هيرا كاريزما هو أول بروتين علاجى مصرح به من قبل وزارة الصحة، لعلاج الشعر المجعد الأفريقي الخاص بالأطفال.

 

وأضافت رنا هشام، خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ممدوح الشناوي ورنا عرفة”، أن  "هيرا كاريزما" يعتمد على فهم الأم لطبيعة شعر ابنتها وبناءً عليها تتم التعامل معه، لذلك فنحن نوفر 25 خبيرة شعر على مدار الأسبوع 24 ساعة لاستفسار الأمهات على أى معلومة خاصة بالشعر.

 

وتابعت رنا هشام، أن " هيرا كاريزما"، وفر الكورس الأحمر الخاص بالقمل والحشرات للأمهات حتى تتفادى الوقوع فيها مع بناتها، خاصة أنها  عدوى بين الأطفال الصغيرة ولا تتعلق بالنظافة الشخصية.

 

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن هدفنا توعوى لذلك يمكن الاستفسار عن أى نوع منتج آخر غير "هيرا كاريزما"، وسيتم الإجابة عليهم بمنتدى المصداقية، مؤكدة أننا قمنا بعمل كورسات خاصة بهيرا كاريزما تدور حول كيفية تعامل الأم مع شعر بناتها.

 

وزارة الصحة صدى البلد الاطفال النظافة الشخصية الامهات

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