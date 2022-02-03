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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الرقابة الإدارية تعقد ندوة "الحوكمة الرقمية" بمعرض الكتاب 2022 ..شاهد

صدى البلد

استقبلت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي  للكتاب في دورته الـ ٥٣، ندوة بعنوان "الحوكمة الرقمية.. رؤية المستقبل"، بحضور الدكتور خالد العطار، والكاتب تامر هواش.
قال الدكتور خالد العطار، إن البنك الدولي قد أصدر تقريراً عن تأثير التحول الرقمي والمجهودات التي قامت بها مصر حتي تصل الي هذة المكانة حتي الأن ،والمجهودات التي قدمتها الحكومة المصرية في التحول الرقمي

ولفت الي أن مصر تسير الأن علي اللطريق الصحيح حسب رؤية 2030 ، كما أننا كنا في وضع سئ بين دول العالم حتي وصلنا الي هذا الرقم من الحوكمة والتحول الرقمي  بين دول العالم.

وأكد علي أن التطبيقات الحكومية هي خير دليل علي هذا التحول ، وتغطية كافة البيانات الأساسة للمواطنين لمعرفة أحتياجتهم وتوفيرها وذلك حسبب ما نشر من تقارير ميدانية بين البلاد  داخل مصر
ونوة عن أن مبادرة التعاون مع استونيا  قدمت 93 سؤالاً متعلقة بالبيانات والتعريف وغيرها  ،وهي المبادرة التي عرفتنا الي أي حد وصلنا للحوكمة الرقمة بين الدول وأثر تطورها علي الحكومات المصرية والبيئة التشريعية .

وأشار الي أننا حتي الأن لم نصل الي الطريق الصحيح لكننا أصبحنا في المصاف الأول بين الدول العالم .

 

من جانبة أضاف العميد تامر الهواش أن الدولة تعمل علي تكوين بنية معلومات بين الحكومة والمواطنين حتي وهو داخل منزلة كي تسهل علية ما يتتطلبة من أوراق حكومية .

وأكمل أننا في المرحلة الرابعة من مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وذلك بالإشتراك مع وزارة الأتصالات والتعاون مع هئية الرقابة الإدارية، كما أننا حققنا أهدافنا الرئيسة من تلك المبادرة .

وأختتم بأن أهم المعوقات التي واجهتنا هي تحديات واجهت كافة المنظومات بسبب غياب المنظومة المرجعية الي جانب التعاون مع الوزرات والجهات الحكومية

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