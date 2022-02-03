أبو العينين ناعيًا بسنت فهمي: برلمانية قديرة صاحبة حس وطني ورؤية اقتصادية ناجحة

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، النائبة الدكتورة / بسنت فهمي - عضو مجلس النواب السابقة والخبيرة المصرفية التي ودعت دنيانا بعد معاناة مع فيروس كورونا .

وقال أبو العينين عبر منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: « تخطف الجائحة كل يوم أرواح الكثير من الأخوة والأصدقاء تاركين بفراقهم حزنا في قلوبنا .. أنعي النائبة الدكتورة / بسنت فهمي - عضو مجلس النواب السابقة والخبيرة المصرفية التي ودعت دنيانا بعد معاناة مع فيروس كورونا».

وأضاف أبو العينين: « رحم الله السيدة الفاضلة / #بسنت_فهمي - البرلمانية القديرة صاحبة الحس الوطني والرؤية الاقتصادية ناجحة والتي تولت العديد من المناصب في عدد من البنوك الدولية .. كما لعبت دورا بارزا خلال عضويتها لمجلس الأعمال المصري الأوروبي .. رحم الله النائبة المخلصة نقية القلب صاحبة السيرة الطيبة والأيادي البيضاء في أعمال الخير ومساعدة الجميع ».

وتابع وكيل مجلس النواب: « خالص العزاء لأسرتها الكريمة ومحبيها – سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » .