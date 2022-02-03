خبير: العلاقات المصرية الصينية قائمة على التعاون الإستراتيجي الشامل

قال حسين إسماعيل، خبير الشؤون الأسيوية، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا وأصبحت علاقات تعاون استراتيجي شامل.

وأضاف حسين اسماعيل في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي زار الصين أكثر من مرة وتم دعوته لكافة المناسبات الدولية والعالمية التي استضافتها الصين .

وتابع حسين اسماعيل:" الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين وهذا يعكس مدى قوة العلاقات بين مصر والصين وتواجد توافق في الرؤى بين البلدين ".

وأكمل حسين إسماعيل:" دعوة الرئيس السيسى لحضور حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في الصين تعميق للعلاقات الاستراتيجية وتقدير لمكانة مصر والرئيس السيسي ودور مصر في المنطقة ".

ولفت حسين اسماعيل:" زيارة الرئيس السيسي لـ الصين سوف تشهد لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني".



