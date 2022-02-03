طالبة بالإعدادية بالشرقية: هددوني بالغياب علشان تعبت في اللجنة

استغاثت الطالبة زينب محمد عبدالله منصور، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عمر ابن الخطاب الإعدادية بالعاشر من رمضان بالشرقية، من تعرضها للتهديد داخل لجنة الامتحان بمدرستها بعدما تعرضت لحالة إعياء.

وأوضحت الطالبة في استغاثتها أن المراقبة هددتها بتغييبها ولم تراع وجود كانيولا طبية في يديها وحصولها على محاليل طبية لمرضها، لافتة إلى أن المراقبة فتشتها ذاتيا ولم تراع حالتها المرضية.

وانتهت اليوم الخميس، امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بعد انتهاء الطلاب من امتحان مادتي الدراسات الاجتماعي والحاسب الآلي.