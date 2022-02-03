عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة بالإعدادية بالشرقية: هددوني بالغياب علشان تعبت في اللجنة

الطالبة
الطالبة

استغاثت الطالبة زينب محمد عبدالله منصور، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عمر ابن الخطاب الإعدادية بالعاشر من رمضان بالشرقية، من تعرضها للتهديد داخل لجنة الامتحان بمدرستها بعدما تعرضت لحالة إعياء.

 

وأوضحت الطالبة في استغاثتها أن المراقبة هددتها بتغييبها ولم تراع وجود كانيولا طبية في يديها وحصولها على محاليل طبية لمرضها، لافتة إلى أن المراقبة فتشتها ذاتيا ولم تراع حالتها المرضية.

الشرقية.. توزيع 48 طن مواد غذائية و100 لحاف على الأكثر احتياجا

وانتهت اليوم الخميس، امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بعد انتهاء الطلاب من امتحان مادتي الدراسات الاجتماعي والحاسب الآلي.

طالبة الشرقية مدرسة العاشر من رمضان الاعدادية محافظة

موضوعات متعلقة

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

عائلة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية:عايزين الإعدام لهؤلاء المجرمين ..فيديو

ترشيحاتنا

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون

أحمد بلال يضع نفسه فى موقف محرج على الهواء بسبب المنتخب.. فيديو

تركت حبا في قلوب الناس| أم كلثوم مسيرة مشرفة وأعمالها جواهر خالدة

سيناتور أمريكي يطالب إدارة بايدن بتغيير موقفها تجاه أوكرانيا

الأزمات تلاحق الأهلي في مونديال الأندية ..إصابة عمار حمدي في المران الرئيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تغطية حية)

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

تعليمات أمنية بغلق الكافيهات والمقاهى خلال مباراة مصر والكاميرون بالغردقة لمنع انتشار كورونا

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

صد هجوم جوي وتنفيذ تشكيل فوق الأهرامات بختام التدريب المصري الفرنسي آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

فيديو

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر.. «الأرصاد» تحذر من طقس يومي الخميس والجمعة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ