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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

90 محاضرة يناقشها المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية

مؤتمر طبي
مؤتمر طبي

عقد قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة المنوفية اليوم  مؤتمره السنوي ، تحت عنوان "دراسة مقارنة بين أقسام الأمراض الصدرية بالجامعات المصرية ومستشفيات الشرطة والقنوات المسلحة في مجال الأنشطة العلمية المختلفة ورسائل الماجستير والدكتوراة وأبحاث  الترقية  

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ووزير الصحة الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن، ، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد العزيز قورة عميد كلية طب المنوفية والدكتور أسامة فهيم والدكتور عبد الصادق الأعرج   و الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و  الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية وبرئاسة و الدكتور أحمد عامر خميس أستاذ و رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب المنوفية

وأشار الدكتور أحمد عامر أن المؤتمر ناقش علي مدار يومين  من خلال 9 جلسات محاضره  90 محاضرة   امراض   الصدر والحساسيه وتشخيص وعلاج الأمراض  الصدريه المختلفة ، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي الالتهاب  الرئوي ومناظير الرئه وعدوى الرئه واضطرابات النوم وفيروس  كورنا ومضاعفاتها  والمتحور الجديد اوميكرون ومضادات التجلط   وأمراض  الكلي  في فترة كورونا والانسكاب البلوري و تليف الرئه 
وأضاف رئيس المؤتمر  ان المؤتمر فرصه لتبادل الخبرات بين اطباء الأمراض  الصدريه في الجامعات المصريه في مستشفيات وزاره الصحه و تبادل الخبرات المصريه السعوديه في علاج  إرتفاع  ضغط الشريان الرئوي والخبرات المصريه الاسبانيه في علاج  الالتهاب الرئوي  بحضور الدكتور جوردي من اسبانيا والدكتور مجدي ادريس من السعوديه المؤتمر كما يعقد على هامش المؤتمر مسابقه لتحكيم البوسترات العلميه ورسائل الماجستير والدكتوراه بين الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة  اختيار افضلها وتكريم المتميزين

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