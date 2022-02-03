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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

26 لاعبا بمشاركة إيجالو.. الهلال يعلن القائمة النهائية لكأس العالم للأندية

صدى البلد

أعلن نادي الهلال السعودي بطل آسيا القائمة النهائية للأسماء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، التي سينافس خلالها عدة أندية بينهم الأهلي بطل إفريقيا لحصد اللقب.

وجاءت قائمة الهلال المكونة من 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله الجدعاني، أحمد آل جبيع.

الدفاع: علي آل بليهي، محمد جحفلي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، متعب المفرج، حمد اليامي، سعود عبدالحميد.

الوسط: سلمان الفرج، مصعب الجوير، ميشايل ديلجادو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، محمد كنو، عبدالإله المالكي، ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، محمد القحطاني.

الهجوم: صالح الشهري، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

 

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية


الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الخميس 3 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرةز

الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي أمام الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية


بالميراس البرازيلي ضد الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

تشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة الهلال والجزيرة أو أوكلاند، يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد صاحب المركز الخامس


تنطلق يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد صاحب المركز الثالث


تنطلق المباراة يوم السبت 12 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

نهائي كأس العالم للأندية 2021


تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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