وزير الشباب يحضر مباراة مصر والكاميرون و3 طائرات تؤازر المنتخب

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء قمة نارية بين منتخب مصر مع نظيره منتخب الكاميرون، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد أوليمبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2021.

وفى ضوء حرصه على مؤازرة ومساندة المنتخبات الوطنية المشاركة فى مختلف البطولات، توجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلي العاصمة الكاميرونية “ياوندي” ؛ لحضور مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون.

واستقبل السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فور وصوله إلى الكاميرون لحضور مباراة منتخبى مصر والكاميرون فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى استعداداً للمباراة، واجراءات استقبال الجماهير المصرية وتوجهها إلى استاد المباراة، وعودتها إلى المطار عقب انتهاء المباراة.

كما وصلت الجماهير المصرية التى توجهت صباح اليوم إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطنى من مدرجات استاد المباراة، وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات والفوز بالمباراة والتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.

وقال السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون ، في تصريحات خاصة أن وصل إلى الكاميرون 3 طائرات على متنها مشجعي المنتخب الوطني ، مؤكدا أن أتوبيسات المشجعين يسبقها 3 ركاب لفتح الطريق أمامهم وحصلنا على تصريح بدخول الأتوبيسات إلى أبعد نقطة داخل الإستاد .

وطالب السفير مدحت المليجي جميع مشجعي المنتخب الوطني في الكاميرون والقادمين من مصر بعدم إصدار أي أفعال من شأنها استفزاز الجانب الكاميروني وهذا لان الجانب الكاميروني حدث له عملية شحن كبيرة منذ الاستقرار علي استضافة الكاميرون للبطولة .