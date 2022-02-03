سفارة السودان : نسعى لنقل تجربة مستشفى الأطفال لعلاج الأورام بالأقصر

أشاد الملحق الطبي بسفارة السودان بالقاهرة الدكتور الرشيد محمد حمزة، بالمستوى العالي للتجهيزات الطبية بمستشفى الأطفال لعلاج الأورام بالأقصر، والذي يخدم حوالي 11 مليون نسمة و6 محافظات.

وهنأ الملحق الطبي إدارة المستشفى لافتتاح المرحلة الثانية التي شهدت افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى؛ منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.

وأكد الملحق الطبي بسفارة السودان - خلال زيارته اليوم الخميس لمستشفى شفا الأورمان - نقل تجربة المستشفى إلى بلاده، مبديًا سعادته بما شاهده من تقدم هائل في الإمكانيات والأجهزة الطبية، بالإضافة لأساليب الدعم والتأهيل النفسي الذي يستخدمه المستشفى في رحلة علاج المرضى.

من جانبه، أشارالمدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان محمود فؤاد، استعداد المستشفى لتقديم كافة الخدمات وبطرق مرنة في أي وقت، وكذا الاستفادة من كفاءات المستشفى والخدمات التي يقدمها.

كان في استقبال الملحق الطبي الدكتور محمود زمبيلي، استشاري أورام الأطفال، ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى، وفريق العلاقات العامة، والذين اصطحبوا الملحق الطبي في جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، تعرف خلالها على طرق وأساليب العلاج والمراحل التي يمر بها المريض خلال مسيرته العلاجية، كما التقى الأطفال الذين يتلقون العلاج الكيميائي بالمستشفى وأجرى حوارًا معهم.