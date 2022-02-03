عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

صدى البلد

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط / أسيوط الجديدة بمركز الفتح.


تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من صينية الوسطى ووجود مصابين. 

اندلاع حريق في مخزن لمواسير الصرف الصحي بساحل سليم في أسيوط

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بـ أسيوط


على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم ٣٦٨٢ ى س ج ميكروباص والسياره رقم ٥١٢٤   ى ع س ربع نقل.

واسفر الحادث عن اصابة كلا من ، ابو الحسن عبد النعيم احمد ٤٢ عاما، و  نور عادل احمد ٥٠ عاما، و ابو بكر حسن عبد السلام ٢١ عاما، و محمود ضاحى محمود ٣٤ عاما، و مطاوع رضا سعد ٢١ عاما، و عبد الرحمن صلاح ابو غدير ١٩ عاما، و محمود احمد سيد ٣٧ عاما، و  احمد رضا محمد ٢٤ عاما جميعهم من قرية الوسطى الفتح وتم نقلهم الى مستشفى الايمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسيوط طريق أسيوط تصادم سيارتين بأسيوط مستشفى الإيمان بأسيوط امن اسيوط

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بمطروح

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي ببنى سويف

ترشيحاتنا

تشييع جثمان عايدة عبد العزيز من مسجد الشرطة عقب صلاة الجمعة

5 سيارات سيدان موديل 2022 في السعودية .. صور

برلماني: الحكومة تسعى جاهدة بتوجيهات من الرئيس لحل ملف الايجار القديم

سوني تطلق تلفازا ذكيا لعشاق الألعاب Bravia A75K.. سعر ومواصفات

جامعة الدول العربية: هناك حاجة ملحة لتعاون أوثق وأعمق في احتواء كورونا

الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بث مباشر مباراة مصر (0) والكاميرون (0) اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بمطروح

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

الكاف يلغي عقوبة نجم منتخب مصر بعد أحداث مباراة المغرب

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر والكاميرون .. شاهد إحماءات لاعبي منتخب الفراعنة أمام الأسود

وفاة عايدة عبد العزيز .. قصة حب وزواج مع مخرج شهير .. عانت من الوحدة بعد سفر الأبناء

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

فيديو

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ