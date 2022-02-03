إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط / أسيوط الجديدة بمركز الفتح.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من صينية الوسطى ووجود مصابين.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم ٣٦٨٢ ى س ج ميكروباص والسياره رقم ٥١٢٤ ى ع س ربع نقل.

واسفر الحادث عن اصابة كلا من ، ابو الحسن عبد النعيم احمد ٤٢ عاما، و نور عادل احمد ٥٠ عاما، و ابو بكر حسن عبد السلام ٢١ عاما، و محمود ضاحى محمود ٣٤ عاما، و مطاوع رضا سعد ٢١ عاما، و عبد الرحمن صلاح ابو غدير ١٩ عاما، و محمود احمد سيد ٣٧ عاما، و احمد رضا محمد ٢٤ عاما جميعهم من قرية الوسطى الفتح وتم نقلهم الى مستشفى الايمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.