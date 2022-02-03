20 ألف درهم إماراتي للمتسابق الأول فى مهرجان الهجن بالعلمين

ختام المرحلة الأولى لمهرجان الهجن بالعلمين

بعد يومين من المنافسة اختتمت اليوم الخميس الجزء الأول من سباقات الهجن بالعلمين، مسابقة المحالب للإبل وتبدأ غدا الجمعة لمدة يومين مسابقة سباق الهجن.

واسفر الجزء الاول عن حصول المتسابق الاول على 18 كيلو و180 جراما من الحليب والحصول على 20 ألف درهم إماراتي.

حيث فاز بالمركز الأول عبد الغنى خير الله صالح لناقتة أم الخير" والتى درت أكثر كمية من اللبن .

كما حصل المتسابق الثانى على 15 الف درهم والثالث 10 درهم والرابع 8 آلاف درهم الخامس 6 آلاف درهم السادس 4 آلاف درهم السابع 3 آلاف درهم,,وباقى المتسابقين ألفين درهم .



وأكد الدكتور حمد خالد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إلى أنه شاركت فى المسابقة 32 ناقة، وتم احتساب كمية الإنتاج على مدار يومين، بواقع 4 مراحل حلب صباحية ومسائية للوصل للناقة الاكثر درا للحليب .



واضاف انه من المقرر انطلاق الجزء الثاني بسباق السرعة للهجن مضيفا أن هذا السباق يعد أول مسابقة من نوعها فى مصر تشجيعا لملاك الإبل لتربية النوق الأصيلة المنتجة للبن برعاية الاتحاد الإماراتى للهجن .

مسابقة الهجن بالعلمين

مسابقة الهجن بالعلمين

مسابقة الهجن بالعلمين

مسابقة الهجن بالعلمين