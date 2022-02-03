عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام المرحلة الأولى لمهرجان الهجن بالعلمين

20 ألف درهم إماراتي للمتسابق الأول فى مهرجان الهجن بالعلمين

مسابقة الهجن بالعلمين
مسابقة الهجن بالعلمين

بعد يومين من المنافسة اختتمت  اليوم  الخميس الجزء الأول من  سباقات الهجن بالعلمين، مسابقة المحالب للإبل  وتبدأ غدا الجمعة  لمدة يومين مسابقة  سباق الهجن.

محافظ مطروح يستقبل قنصل عام فرنسا بالإسكندرية

تعليم مطروح: تدريبات للطلاب خلال أجازة منتصف العام الدراسي

محافظ مطروح يوجه بسرعة تقنين أراضي وضع اليد

واسفر الجزء الاول عن حصول المتسابق الاول على 18 كيلو و180 جراما من الحليب والحصول على 20 ألف درهم إماراتي.
حيث فاز بالمركز الأول عبد الغنى خير الله صالح لناقتة أم الخير"  والتى درت أكثر كمية من اللبن .

كما حصل المتسابق الثانى على  15 الف درهم والثالث 10 درهم والرابع 8 آلاف درهم الخامس 6 آلاف درهم السادس 4 آلاف درهم السابع 3 آلاف درهم,,وباقى المتسابقين  ألفين درهم .


وأكد الدكتور حمد خالد  شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إلى أنه شاركت فى المسابقة 32 ناقة، وتم احتساب كمية الإنتاج على مدار يومين، بواقع 4 مراحل حلب صباحية ومسائية  للوصل للناقة الاكثر درا للحليب  .


واضاف انه من المقرر انطلاق الجزء الثاني بسباق السرعة للهجن مضيفا أن  هذا السباق يعد أول مسابقة من نوعها فى مصر تشجيعا لملاك الإبل لتربية النوق الأصيلة المنتجة للبن برعاية الاتحاد الإماراتى للهجن .

مسابقة الهجن بالعلمين
مسابقة الهجن بالعلمين
مسابقة الهجن بالعلمين
مسابقة الهجن بالعلمين
مسابقة الهجن بالعلمين
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مدينة العلمين

ترشيحاتنا

تشييع جثمان عايدة عبد العزيز من مسجد الشرطة عقب صلاة الجمعة

5 سيارات سيدان موديل 2022 في السعودية .. صور

برلماني: الحكومة تسعى جاهدة بتوجيهات من الرئيس لحل ملف الايجار القديم

سوني تطلق تلفازا ذكيا لعشاق الألعاب Bravia A75K.. سعر ومواصفات

جامعة الدول العربية: هناك حاجة ملحة لتعاون أوثق وأعمق في احتواء كورونا

الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بث مباشر مباراة مصر (0) والكاميرون (0) اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بمطروح

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

الكاف يلغي عقوبة نجم منتخب مصر بعد أحداث مباراة المغرب

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر والكاميرون .. شاهد إحماءات لاعبي منتخب الفراعنة أمام الأسود

وفاة عايدة عبد العزيز .. قصة حب وزواج مع مخرج شهير .. عانت من الوحدة بعد سفر الأبناء

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

فيديو

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ