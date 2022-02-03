مصر والكاميرون .. شاهد إحماءات لاعبي منتخب الفراعنة أمام الأسود

اجرى لاعبي منتخب مصر إحماءات على ملعب مباراة الكاميرون التي تنطلق خلال دقائق في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية .

وقد أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيلته لمواجهة الكاميرون بعد قليل ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش.

يلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا.

وتفوق منتخب الفراعنة الكبار فى اخر ثلاث مواجهات جمعته باسود الكاميرون.



وجاءت آخر 3 مباريات بين مصر والكاميرون على النحو التالي:

فى عام 2010 تغلب منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة على نظيره منتخب الكاميرون بنتيحة 3-1 فى بطولة كاس أمم إفريقيا.

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وفى نسخة 2012 فاز منتخب مصر الوطنى على نظيره منتخب الكاميرون بنتيحة 2-1 فى مباراة ودية جمعت بينهما.

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وفى عام 2017 خسر منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب الكاميرون بنتيحة 1-2 فى نهائى كأس أمم إفريقيا التى أقيمت في الجابون.

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