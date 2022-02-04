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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفة الطبق الوطني للكويت "مجبوس لحم".

صدى البلد

تستعد في الخامس والعشرون من فبراير بالاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت ونقدم لكم اليوم وصفة الطبق الوطني للكويت "مجبوس لحم".

 

يتكون المجبوس من ثلاثة أجزاء.

 اللحم سواء لحم الضأن أو الدجاج والأرز المطبوخ مع مرق اللحم ،و الفاصوليا والزبيب والبصل

مكونات مجبوس اللحم 


1 كغ لحم ضأن
2½ لتر ماء
1 بصلة صغيرة
1 عود قرفة
1 ملعقة صغيرة فلفل
½ ملعقة صغيرة قرنفل
5 حبات هيل
2 ورق الغار
1 ملعقة كبيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون
1 رشة زنجبيل مطحون
نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون
ملح
فلفل
¼ ملعقة صغيرة خيوط الزعفران
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زيت
1 كيلو أرز بسمتي
2 بصل
75 جرام من البازلاء الصفراء
75 جم زبيب
1 ملعقة كبيرة زيت
رشة قرفة مطحونة
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة سكر
قرنفل أرضية
فلفل اسود

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تعليمات
نقع الزبيب
يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت). نقطع اللحم إلى مكعبات. في قدر كبير ، يُمزج مكعبات اللحم مع الماء ، وجميع البهارات الكاملة والملح وبصل صغير ، مقطّع إلى أرباع.
وصل الى درجة الغليان.

 بمجرد أن يغلي الماء ، قم بإزالة الرغوة التي ظهرت على القمة بملعقة.

غطي المزيج واتركيه يطهى على نار متوسطة منخفضة لمدة 90 دقيقة. 

 اصنع الحشو.
في قدر صغير ضعي البازلاء ، غطيها بالماء وأضيفي ملعقة صغيرة من الملح.

 على حرارة متوسطة إلى عالية ، يُغلى المزيج. غطيها ، خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واتركيها لمدة 20 دقيقة ، حتى تنضج البازلاء. يُصفّى ويُترك جانباً.


يقطع البصل المتبقي ويقلى بالزيت حتى يصبح طريًا وبنيًا ذهبيًا.


اخفض الحرارة إلى متوسطة منخفضة. أضف البازلاء المطبوخة والزبيب المصفى.

 أضف القرفة والقفازات والملح والسكر والفلفل الأسود.

 استمر في الطهي لبضع دقائق أخرى حتى يمتزج كل شيء جيدًا. ترفع عن النار وتوضع جانبا.
بعد 90 دقيقة صفي مكعبات لحم الضأن في مصفاة توضع فوق وعاء كبير. 

احفظ المرق وتخلص من البهارات.
اخلطي جميع البهارات المطحونة.

 (تذوق اللحم لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى مزيد من الملح). 

افرك المكونات الجافة على مكعبات اللحم. رتبي اللحم في صينية فرن.
امزجي 1 ملعقة كبيرة من ماء الزعفران مع 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، 1 ملعقة كبيرة زيت و 1 ملعقة كبيرة من مرق اللحم.

 يُسكب فوق اللحم ، ويُغطّى المقلاة بورق الألمنيوم ويُدخِل الفرن لمدة 15 دقيقة أثناء تحضير الأرز.
اغسل الأرز وجففه عدة مرات ، حتى يصبح الماء صافيًا من الأرز ، غطه بالماء واخلطه مع ملعقة صغيرة ملح.
صفي الأرز من الماء.

 في قدر متوسطة الحجم غير قابلة للالتصاق ، ضعي الأرز ، وصبي كمية كافية من مرق اللحم لتغطية الأرز بمقدار 2 سم. 

يُغلى المزيج على نار عالية ، يُغطّى ويُخفّف إلى درجة حرارة متوسطة منخفضة. 

يُطهى حتى يمتص الأرز كل السائل وينضج ورقيقًا - حوالي 15-20 دقيقة.
عندما يحين وقت التقديم ،

 أضيفي اللحم بالحشوة وقدميه فوق الأرز. قم برش ماء الزعفران المتبقي.
 

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