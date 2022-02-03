الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السبت القادم، في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

