مصر والكاميرون.. عمدة نجريج: محمد صلاح قادر على تحقيق حلم الشعب المصري..فيديو

قال الحاج ماهر شتيه عمدة قرية نجريج بالغربية مسقط رأس محمد صلاح إن المنتخب الوطني وحد كل المشجعين تحت قيادة النجم محمد صلاح الذي حمل علي عاتقه مجهود تحقيق الانتصار علي منتخبي كوت ديفوار والمغرب بالتعاون مع لاعبي المنتخب المحترفين والمحليين برفعهم شعار " نعم لتحقيق حلم البطولة الثامنة ".



وكشف عمده قرية نجريج لصدى البلد : أن " موصلاح" فخر لكل المصريين والعرب عالميا وقادر علي تحقيق حلم طوائف الشعب المصري بالانتصار علي منتخب الكاميرون ودك حصون دفاعته بالصعود اللي المباراة النهائية".

وتوقع الفوز اليوم على الكاميرون ، قائلا :" ان شاء الله محمد صلاح يكون مصدر سعادة لمصر كلها انهاردة.

الجديد بالذكر أن منتخب مصر صعد الي المباراة الدور قبل النهائي بعد الإطاحة بمنتخبي كوديفوار والمغرب في مباراتين تاريخيتين .

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في مواجهة قوية وصعبة بين المنتخبين على حصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب السنغال الملقب بـ أسود التيرانجا الذي تخطي عقبة بوركينا فاسو بنفس الدور أمس.

ودخل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش اللقاء وعينه على تحقيق الفوز وتخطي المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور لمواجهة السنغال في المباراة النهائية يوم ٦ فبراير الجاري ليكون النهائي العاشر للفراعنة الذين وصلوا ٩ مرات للنهائيات وحصدوا ٧ ألقاب قارية.



واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الكاميرون.



وجاء تشكيل منتخب مصر ضد الكاميرون كالتالي :

حراسة المرمى:

محمد أبو جبل

الدفاع:

عمر كمال عبدالواحد

أحمد فتوح

محمد عبدالمنعم

محمود حمدي الونش

الوسط :

عمرو السولية

حمدي فتحي

محمد النني

الهجوم:

محمد صلاح

مصطفي محمد

عمر مرموش



فيما صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة مكافأة إجادة للاعبى منتخب مصر بواقع 3 آلاف دولار لكل لاعب بعد الفوز على منتخب المغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لدور الأربعة لمواجهة الكاميرون فى الدور قبل النهائى.