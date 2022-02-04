الحكومة والبرلمان يبدآن مناقشات إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.. نواب: سنقوم بجهود كبيرة للخروج بتشريع قادر على إنصاف المواطن وسنستمع إلى آراء الجميع

برلمانية: لدينا رغبة قوية في الوصول إلى صياغة قانون يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

نائب: توجيهات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم يعبر عن نبض الشارع

برلماني: الحكومة تسعى جاهدة بتوجيهات من الرئيس لحل ملف الايجار القديم



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.

وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن الحكومة تسعي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذا الملف ووجود بدائل عن طريق طرح الإسكان الاجتماعي، مؤكدين أن تلك الخطوة تعكس حرص الحكومة والقيادة السياسية لحل كافة الإشكاليات والأزمات التاريخية.

قال وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعاون الحكومة مع النواب لفتح ملف الايجار القديم يعيد التوازن مرة أخرى بين المالك والمستأجر فتعتبر خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع وتوفيقها.

وأكد “عزت” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن اللجنة سوف تقوم بجهود كبيرة مع الحكومة من أجل الخروج بتشريع قادر على إنصاف المواطن المصرى الاستماع الى جميع الاطراف من ملاك ومستأجرين مما يجعل اللجنة قادرة على اتخاذ خطوات جادة ترضى جميع الأطراف.

تحويل العقد الدائم

واشار النائب، الى أن الحكومة سوف تقدم تشريع جديد للنواب للنظر فيه، مؤكدًا أن من أبرز الحلول التى سوف تطرح تحويل العقد الدائم لعقد جديد بمعنى ان يكون هناك فترة انتقالية وليست دائمة له وقت ومدة محددة يلزم كلا من المالك والمستأجر.

ولفت النائب الى أنه الى الان لا توجد احصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة قائلا:" عقود الإيجار القديمة بها ظلم بين علي المالك وحين تم تطبيق القانون كانت البلاد تشهد ظروف استثنائية ولكن الان مصر تشهد تطورات مع بداية جمهورية جديدة لا يصح ان يكون إيجار العقارات ايجارها 100 جنيه والوحدة الواحدة 5 جنيهات فقط.

كما، ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الأسكان بمجلس النواب، متابعة وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، بشان ملف الإيجارات القديمة، والوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن حديث رئيس الوزراء وتأكيده علي ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، يهدف في المقام الأول الوصول إلى صيغة عادلة وحلول ترضي الطرفيين وتراعي في الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، وتحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، مؤكده أن مجلسي النواب والشيوخ لديهم رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف.

وقدمت عضو لجنة الاسكان، الشكر لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي فتح هذا الملف الشائك التي يشغل الراي العام، مؤكدة أن وجود ممثلي البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ في مناقشة هذا الملف، خطوة علي الطريق الصحيح من اجل الاستماع الي كافة الاطراف والخبراء للوصول لحدل يرضي جميع الأطراف.

وأشارت رقية الهلالي، إلي أن لجنة الاسكان بمجلس النواب، تنتظر مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما من المقرر أن يتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطنين، مشيده بتكليفات المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولاً على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

وتابعت عضو لجنة الاسكان، قائلة: "كنواب وممثلين عن كافة أطياف الشعب المصري، لدينا رغبة قوية في الوصول إلى صياغة قانون تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، مع مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا في هذا القانون".

ومن جانبه، قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مع رؤساء اللجان النوعية بالنواب اليوم الخميس، خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحريين البرلمانيين اليوم، إن الحكومة تسعي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذا الملف ووجود بدائل عن طريق طرح الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن تلك الخطوة تعكس حرص الحكومة والقيادة السياسية لحل كافة الاشكاليات والأزمات التاريخية.

وأضاف قريطم، أن البرلمان سيعمل على الفور من خلال لجان استماع لحل الأزمة سريعاً بحضور الخبراء والمختصين والملاك والمستأجرين للخروج بمشروع قانون يرضي جميع الأطراف ، مؤكداً انها خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قائلا: لقد جاء الاجتماع معبرا عن نبض الشارع المصرى وأنين ملاك العقارات القديمة ، وهو ما أفصح عنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، وتأكيده بأنه تصل الى الحكومة العديد من الشكاوى المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة.

كما، أكد النائب عاطف كعربان عضو النواب، أن اجتماع الحكومة مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خطوة جيدة لحل أزمة الإيجار القديم وإيجاد توزان بين المالك والمستاجر، مؤكدأ انها قضية هامة موجودة منذ الالف السنين وان الحكومة تسعي جاهدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذا الملف ووجود بدائل عن طريق طرح الاسكان الاجتماعي.



وقال النائب عاطف كعربان، في تصريحات صحفية للمحريين البرلمانين اليوم، أن الحكومة الحالية لديها الجرأة بإيجاد حلول بديله وهناك ملايين الشقق السكنية التى تم تنفيذها بوزارة الإسكان ، مؤكدا ان تلك الخطوة تعكس حرص الحكومة والقيادة السياسية لحل كافة الإشكاليات والأزمات التاريخية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيعمل على الفور من خلال لجان استماع لحل الأزمة سريعاً بحضور الخبراء والمختصين والملاك والمستاجرين للخروج بمشروع قانون يرضي جميع الأطراف ، مؤكداً انها خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.