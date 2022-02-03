60 دقيقة.. محمد صلاح يهدر هدفا مؤكدا في مرمى الكاميرون

مرت 60 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تفاصيل المباراة..

انطلقت المباراة بحماسة المنتخبين وبدت هجومية من الطرفين، وصل لاعبو الفراعنة لمرمى الكاميرون ولكن دون أي خطورة حقيقية.

وفي الجهة المقابلة حاول منتخب الكاميرون الوصول إلى مرمى المنتخب الوطني ولكن كانت الجهة اليمنى بقيادة فتوح بالمرصاد.

اعترض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على قرار باكاري جاساما حكم المباراة، ودخل في حوار احتواه الحكم بعد تدخل وائل جمعة.

أنقذت العارضة مرمى محمد أبو جبل حارس منتخب مصر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد رأسية لاعب الكاميرون الذي أتقنها نحو الشباك.

ومارس منتخب الكاميرون الضغط على جانبي منتخب مصر ولكن لم يتمكن لاعبي الأسود المرور من عمر كمال أو فتوح لاعبا الفراعنة.

تعرض الونش لاعب منتخب مصر للإصابة بعد التحام هوائي مع لاعب الكاميرون في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وتلقى الونش العلاج من الجهاز الطبي واطمأن طاقم الحكام عليه والجهاز واستمر تواجده في المباراة بشكل طبيعي.

أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تغيير أول في بداية الشوط الثاني، بخروج عمرو السولية ونزول محمود حسن تريزيجة بدلاََ منه.

راوغ عمر مرموش لاعب منتخب مصر دفاع الكاميرون في الدقيقة 50 من عمر المباراة ودخل منطقة جزاء الكاميرون وشكل خطورة على حارس الأسود المرودة.

أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة بعد تمريرة خاطئة من دفاع الكاميرون منحت الفرعون انفراد بحارس المرمى ولكن تصرف صلاح كان مفاجئا وسدد الكرة في قدم الحارس.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش.

تشكيل منتخب الكاميرون لمواجهة مصر

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو - جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي.

الوسط: مارتين هونجلا - فرانك زامبو أنجويسا - أوم جوت صامويل.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي - فينسنت أبو بكر - نجامالو موموي