أخبار التعليم| طالبة بالإعدادية بالشرقية: هددوني بالغياب علشان تعبت في اللجنة..الأعلى للجامعات: قبول الطلاب وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتيازهم الاختبارات الموحدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الأعلى للجامعات: قبول الطلاب وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتيازهم الاختبارات الموحدة

أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية وهم "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، هو وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.

لطلاب جامعة حلوان .. فتح باب التقديم لخوض دورة التربية العسكرية 5 فبراير

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب التسجيل لدورة التربية العسكرية، التى تأتى بتاريخ 5 فبراير 2022، وتاتى الدورة بنظام الحضور الفعلى لمدة اسبوعين ويكون التسجيل بالدورة بأسبقية التسجيل بناء على سداد الرسوم بالكود

افتتاح فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسوان

افتتح اليوم الخميس الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة، بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، ونخبة من كبار أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من مختلف جامعات مصر .

عميد حاسبات حلوان : نتائج الترم الأول خلال أيام

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، إن الكلية أنهت امتحانات الفصل الدراسى الأول منذ عدة أيام، وأن الامتحانات قد تمت بانتظام ومرونة .

رئيس جامعة الأقصر: إعلان نتائج امتحانات الكليات خلال 72 ساعة

اعتمد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، أولى نتائج دور يناير لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

طالبة بالإعدادية بالشرقية: هددوني بالغياب علشان تعبت في اللجنة

استغاثت الطالبة زينب محمد عبدالله منصور، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عمر ابن الخطاب الإعدادية بالعاشر من رمضان بالشرقية، من تعرضها للتهديد داخل لجنة الامتحان بمدرستها بعدما تعرضت لحالة إعياء.

رئيس جامعة الأقصر يتفقد موقع إنشاء الكليات الجديدة

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مساحة الـ100 فدان المخصصة لإنشاء الكليات الجديدة بالجامعة بمدينة طيبة شمالي المحافظة، يرافقه المهندسة إيمان شبيب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة، وجمال السيد أمين الجامعة المساعد، والدكتور ممدوح كامل المشرف على تنفيذ كلية العلوم، وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي بالجامعة.

كلية التربية جامعة حلوان تمد فترة التقديم للدراسات العليا

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان، عن مد فترة استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بالكلية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 بكافة المراحل.