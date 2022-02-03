روبوت يخدم الزبائن في مطعم بمدينة روسية.. شاهد

استخدم أحد المطاعم في مدينة إيركوتسك الروسية موظفا جديدا لخدمة العملاء، لكنه يتميز عن غيره من الموظفين بأنه روبوت يسعد الناس ويأخذ الطلبات.

وأشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى أن روبوت يوزع الأطباق على الطاولات في تجربة ممتعة للكبار والصغار.

الروبوت ذو وجه قطة يقوم بخدمة الزبائن في مطعم بمدينة إيركوتسك، ويأخذ الطلبات للزبائن ويحمل الطلبات للضيوف.

وقالت آنا بوتيفا، مديرة المطعم، في حديثها لقناة "الغد"، أن عدد الزبائن زاد في المطعم بعد ظهور الروبوت إلى 15 %، مشيرة إلى أن عدد الضيوف في زيادة مستمرة يوميا بعد ظهور القطة.

كما تقدم القطة، عددا من برامج المقالب لإسعاد الزائرين والأطفال المترددين على المطعم، وهو ما يلقي قبولا منهم وزيادة أعداد الزائرين.