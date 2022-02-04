اليوم .. بدء عملية تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية بالمنوفية

أعلنت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بدء عملية تصحيح كراسات الإجابة للمواد المختلفة اليوم بمقرات التصحيح وسط الالتزام التام باتباع تعليمات تقدير الدرجات وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا.

وككانت مدير التعليمن بالمنوفية تتابع عملية تأمين خطوط سير سيارات تجميع أجوبة كراسات الإجابة من اللجان الامتحانية لامتحانات الشهادة الاعدادية وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.

ونوهت الى ان إجازة منتصف العام الدراسي بجميع مدارس الجمهورية تبدأ غدا السبت لمدة اسبوعين وفقا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الحالي